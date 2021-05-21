Две документальные премьеры покажут к 100-летию со дня рождения академика Сахарова

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Премьеры двух документальных фильмов о жизни советского физика-теоретика, правозащитника, лауреата Нобелевской премии Андрея Сахарова покажут в пятницу в честь 100-летия со дня рождения ученого.

В эфире Первого канала состоится премьера документального фильма лауреата премии ТЭФИ Елены Якович. Режиссер снимала фильм на протяжении года в России, США, Англии. "Семейная история Сахарова рассказана в фильме близкими ему людьми. Впервые согласились дать интервью его дочь Любовь Сахарова, двоюродная сестра Мария Сахарова, внучка Марина Сахарова-Либерман, дети Елены Боннэр Татьяна Янкелевич и Алексей Семенов, ее невестка Елизавета Семенова, поэтому в нем много подробностей быта, семейных альбомов, неизвестных фотографий и писем", - рассказала режиссер, слова которой приводит пресс-служба Первого канала.

Вторая премьера - фильм "Сахаров. Две жизни" - будет представлена онлайн-кинотеатром KION. Авторы проекта - режиссер Иван Проскуряков и сценарист Роман Супер. Картина разделена на две части, каждая из которых представит всемирно известного советского физика-теоретика, правозащитника и лауреата Нобелевской премии мира Андрея Сахарова с двух разных сторон. С одной стороны, он создал самое мощное на тот момент оружие массового уничтожения, с другой - попытался сделать все возможное, чтобы этого уничтожения не допустить. В центре внимания картины "Сахаров. Две жизни" оказывается воодушевление ученого, чьи плоды принесли результаты, и его страхи, сомнения, внутренние и внешние конфликты.

"Невероятно сложная тема, очень ответственная и перед всеми смыслами, и перед памятью этого великого человека", - сказал генеральный директор МТС Медиа и автор идеи фильма "Сахаров. Две жизни" Игорь Мишин, слова которого привели в пресс-службе онлайн-сервиса.

Главные роли в фильме "Сахаров. Две жизни" исполнили Алексей Усольцев и Чулпан Хаматова, которая появится в образе совести Сахарова. Речь главного героя в фильме опирается на уникальный фото- и видеоархив, а также издание трехтомника мемуаров академика.

Об академике

Андрей Сахаров родился в Москве 21 мая 1921 года. Был одним из создателей первой в мире водородной бомбы (РДС-6с) и самой мощной водородной бомбы в истории ("Царь-бомба"). Был трижды удостоен звания Героя Социалистического Труда за научную деятельность, однако в 1980-е годы его лишили этого звания за правозащитную деятельность. Ученый выступал с протестами против ядерных испытаний и военных действий, был одним из организаторов и лидеров правозащитного движения в СССР, высказывался за отмену смертной казни, право на эмиграцию, против принудительного лечения "инакомыслящих" в психиатрических больницах. В 1975 году удостоен Нобелевской премии мира за деятельность в области защиты прав человека.