Наталья Гордиенко из Молдавии исполнила самую длинную ноту на "Евровидении"

РОТТЕРДАМ, 21 мая. /ТАСС/. Представительница Молдавии Наталья Гордиенко исполнила самую длинную ноту в истории международного конкурса "Евровидение-2021" в ходе полуфинала 20 мая. Об этом она сообщила в ходе пресс-конференции.

"Я взяла самую длинную ноту сегодня вечером. Это рекорд "Евровидения": 17 секунд длилась последняя нота", - объявила Гордиенко, прошедшая в финал.

Выступление артистки, уже участвовавшей в "Евровидении" в 2006 году, продюсирует народный артист России Филипп Киркоров. Он написал музыку конкурсной песни Sugar вместе с Димитрисом Контопулосом, автор стихов - Михаил Гуцериев.

Финал пройдет на арене Ahoy в Роттердаме 22 мая. В нем также примут участие исполнители из России, Азербайджана, Албании, Бельгии, Болгарии, Греции, Израиля, Исландии, Кипра, Литвы, Мальты, Норвегии, Португалии, Сан-Марино, Сербии, Швеции, Украины, Финляндии и Швейцарии. Автоматически финалистами становятся представители государств "большой пятерки" "Евровидения" (основавшие конкурс страны) - Франции, Германии, Италии, Испании и Великобритании, а также исполнитель из страны, победившей в прошлом конкурсе (Нидерланды).