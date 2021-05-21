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Евровидение - 2021

Наталья Гордиенко из Молдавии исполнила самую длинную ноту на "Евровидении"

Певица рассказала, что последняя нота длилась 17 секунд
Наталья Гордиенко (в центре) Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Описание
Наталья Гордиенко (в центре)
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

РОТТЕРДАМ, 21 мая. /ТАСС/. Представительница Молдавии Наталья Гордиенко исполнила самую длинную ноту в истории международного конкурса "Евровидение-2021" в ходе полуфинала 20 мая. Об этом она сообщила в ходе пресс-конференции.

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"Я взяла самую длинную ноту сегодня вечером. Это рекорд "Евровидения": 17 секунд длилась последняя нота", - объявила Гордиенко, прошедшая в финал.

Выступление артистки, уже участвовавшей в "Евровидении" в 2006 году, продюсирует народный артист России Филипп Киркоров. Он написал музыку конкурсной песни Sugar вместе с Димитрисом Контопулосом, автор стихов - Михаил Гуцериев.

Финал пройдет на арене Ahoy в Роттердаме 22 мая. В нем также примут участие исполнители из России, Азербайджана, Албании, Бельгии, Болгарии, Греции, Израиля, Исландии, Кипра, Литвы, Мальты, Норвегии, Португалии, Сан-Марино, Сербии, Швеции, Украины, Финляндии и Швейцарии. Автоматически финалистами становятся представители государств "большой пятерки" "Евровидения" (основавшие конкурс страны) - Франции, Германии, Италии, Испании и Великобритании, а также исполнитель из страны, победившей в прошлом конкурсе (Нидерланды).

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