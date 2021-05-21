Манижа выступит под номером 5 в финале "Евровидения"

РОТТЕРДАМ, 21 мая. /ТАСС/. Представительница России Манижа выступит под номером 5 в финале международного конкурса "Евровидение-2021". Об этом сообщили в пятницу организаторы смотра.

"Теперь у нас есть 26 участников большого финала, и мы можем раскрыть порядок, в котором они выйдут на сцену", - говорится в распространенном релизе.

Манижа споет композицию Russian Woman ("Русская женщина"). Она появится на сцене в огромном платье, сшитом из тканей, присланных женщинами разных национальностей со всей России. Артистка выйдет из объемных одежд, символизирующих стереотипы о роли женщины, в красном рабочем комбинезоне.

На фоновом экране ей будут подпевать женщины разного возраста - представительницы разных народов России, в том числе медийные личности: актрисы Чулпан Хаматова и Александра Бортич, певица Татьяна Буланова, учредитель благотворительного фонда помощи хосписам "Вера" Нюта Федермессер и другие. Их видеоролики в финале номера складываются в слова "Russian Woman".

Финал пройдет 22 мая на арене Ahoy в Роттердаме. В нем также примут участие исполнители из Азербайджана, Албании, Бельгии, Болгарии, Греции, Израиля, Исландии, Кипра, Литвы, Мальты, Молдавии, Норвегии, Португалии, Сан-Марино, Сербии, Швеции, Украины, Финляндии и Швейцарии. Автоматически финалистами становятся представители государств "большой пятерки" "Евровидения" (основавшие конкурс страны) - Франции, Германии, Италии, Испании и Великобритании, а также исполнитель из страны, победившей в прошлом конкурсе (Нидерланды).

Примечательно, что исландская группа Daði og Gagnamagnið не выступает вживую на смотре из-за того, что один из членов коллектива получил положительный тест на коронавирус. Зрителям демонстрируют запись репетиции 13 мая.