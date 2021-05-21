Более 100 галерей участвуют в художественной выставке Art Basel в Гонконге

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 21 мая. /ТАСС/. Свыше 100 художественных галерей из 23 стран и территорий, в том числе из Японии, Южной Кореи, КНР и Тайваня, участвуют в работе выставки современного искусства Art Basel, открывшейся в пятницу в Гонконге. Это первое международное мероприятие, проводимое в этом специальном административном районе Китая с начала пандемии.

В прошлом году экспозиция была отменена из-за вспышки коронавируса. На этот раз она проходит с гораздо меньшим масштабом, чем обычно, без присутствия иностранных участников из-за ограничений на въезд в Гонконг.

Тем не менее коллекционеры, дилеры, представители арт-бизнеса и аукционных домов из разных стран имеют возможность подключиться к мероприятию в виртуальном формате через специальную онлайн-платформу. Некоторые из них также решили задействовать местных представителей, уполномоченных представлять их галереи через организаторов.

В общей сложности в рамках выставки демонстрируется свыше 800 картин и произведений современного искусства. Также представлены всевозможные скульптуры и инсталляции. Многие из них выполнены в стиле абстракционизма, они находят спрос среди коллекционеров и уходят за десятки, а порой и за сотни тысяч долларов.

Гонконг на арт-рынке

Организаторы Art Basel сообщили корреспонденту ТАСС, что в четверг экспозицию в Гонконгском центре выставок и конференций посетила глава исполнительной власти этого специального административного района Кэрри Лам. Она констатировала, что Гонконг уверенно превращается в один из ведущих мировых арт-центров и власти всячески поддерживают это направление.

В регионе сосредоточено много состоятельных покупателей предметов искусства и коллекционеров. В конце текущего года здесь запланировано открытие нового ультрасовременного музея визуальной культуры M+, который станет частью создающегося Культурного центра "Западный Коулун" - крупнейшего в Азии.

Согласно распространенным на выставке данным, доля Гонконга на мировом рынке искусства выросла с 17,5% в 2019 году до 23,2% в 2020 году и впервые превзошла показатели Лондона. Общая стоимость экспорта и импорта произведений искусства, предметов коллекционирования и антиквариата в минувшем году здесь достигла $33,6 млрд, по сравнению с $17,3 млрд в 2017 году.

Выставка продлится до 23 мая. Помимо Гонконга, Art Basel проводится в Швейцарии и Майами (штат Флорида, США).