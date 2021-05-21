Умер народный художник СССР Таир Салахов

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Народный художник СССР, вице-президент Российской академии художеств Таир Салахов умер в Германии в возрасте 92 лет. Об этом ТАСС сообщила его дочь Айдан Салахова.

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"В клинике в Германии скончался народный художник СССР Таир Салахов", - сказала она.

Таир Салахов - советский, азербайджанский и российский живописец, театральный художник, педагог. Автор портретов композиторов Дмитрия Шостаковича, Кара Караева, писателя Расула Рзы.

Создал цикл произведений о нефтяниках Азербайджана ("С вахты", "Утренний эшелон", "Ремонтники", "Над Каспием", "Утро на Каспии" и др.), пейзажах Апшерона, декорации к различным спектаклям, участвовал в реставрации храма Христа Спасителя в Москве.