Spotify назвал страны, где чаще всего слушают Russian Woman Манижи

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Конкурсная песня Russian Woman ("Русская женщина") представительницы России на "Евровидении" Манижи набирает популярность за рубежом. Трек активно слушают пользователи стримингового сервиса Spotify в Испании, Германии, Великобритании, Нидерландах, США, Польше и Швеции, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе компании.

"Песня Russian Woman, с которой певица Manizha представляет Россию на главном песенном конкурсе Европы, завоевывает популярность по всему миру. По данным Spotify, среди зарубежных стран с самым большим количеством прослушиваний трека - Испания, Германия, Великобритания, Нидерланды, США, Польша и Швеция. Трек занял 11-ю строчку по популярности среди всех конкурсантов "Евровидения - 2021", - уточнили в компании.

Лидером стриминга среди конкурсантов 2021 года в мире стал певец Tusse из Швеции с композицией Voices, на втором месте по количеству прослушиваний - трек Dark Side группы Blind Channel, представляющей Финляндию, а на третьем - Fallen Angel от исполнителя TIX из Норвегии.

По статистике сервиса, пользователи в России, помимо Манижи, часто слушают финнов, трек Zitti e Buoni итальянцев Maneskin, Shum украинской группы Go_A, а также Discoteque от коллектива The Roop из Литвы.

Манижа выступит под номером 5 в финале "Евровидения" 22 мая на арене "Ахой" в Роттердаме.