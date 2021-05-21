Более 23 тыс. туристов со всей России ждут на рок-фестиваль "Чернозем" в Воронеже

ТАСС, 21 мая. Более 23 тыс. туристов со всей России ждут на крупнейшем рок-фестивале "Чернозем", который с 13 по 15 августа пройдет в очном формате в Воронеже. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

"Встретился сегодня с Евгением Хаминым (воронежский бизнесмен-девелопер, владелец ГК Хамина - прим. ТАСС), обсуждали фестиваль "Чернозем". <…> Ждем, что фестиваль посетят порядка 23 тысяч человек. <…> Ожидаем много приезжих - около 12 тысяч человек из других регионов", - сообщил Гусев.

Глава региона отметил, что сам является большим ценителем рок-музыки и планирует посетить фестиваль, "если позволит график". "Столица Черноземья в очередной раз подтверждает высокий культурный статус, наполняя жизнь земляков и наших гостей атмосферными, душевными мероприятиями. С одной стороны, это говорит о правильной политике в сфере культуры, которую мы проводим, область наполняет свой культурный багаж правильными проектами. <…> С другой, накладывает и на власти, и на организаторов обязательства не только обеспечить безопасность мероприятия, его разнообразное творческое наполнение, но и позаботиться о подготовке туристических объектов города", - сообщил Гусев.

В феврале 2021 года организаторы крупнейшего в Центральном Черноземье рок-фестиваля "Чернозем" заявили о его переезде из Тамбовской области в Воронеж, где он по приглашению ГК Хамина пройдет 13-15 августа на летней площадке "Чернозем-парка" площадью 50 га за сити-парком "Град". В 2020 году из-за запрета Роспотребнадзора фестиваль "Чернозем", который проводился под Тамбовом с 2015 года, не состоялся.