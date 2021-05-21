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У Пересильд и Шипенко будет научная программа во время пребывания на МКС

Космическим врачам интересно, как они себя поведут, как их организм поведет, как после того, как они вернутся, пройдет реабилитация, заявил космонавт Антон Шкаплеров

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, которые отправятся в октябре на МКС, будут не только участвовать в съемках фильма "Вызов", но и выполнять научную программу. Об этом сообщил в пятницу космонавт Роскосмоса Антон Шкаплеров.

"Они не только будут снимать фильм, у них будет своя научная программа", - сказал Шкаплеров в эфире программы "Вечерний Ургант" на Первом канале.

"Нашим ученым, космическим врачам интересно, как они себя поведут, как их организм поведет, как после того, как они вернутся, пройдет реабилитация", - добавил он.

По словам космонавта, это хороший, грандиозный проект. Он подчеркнул, что Роскосмос хочет в очередной раз доказать, что может взять людей-непрофессионалов, подготовить за короткий срок, дать возможность слетать в космос, выполнить свою миссию.

В ноябре прошлого года глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин выложил в "Твиттере" ролик, в котором сообщалось, что съемки первого художественного фильма в космосе запланированы на октябрь 2021 года. Космическая драма с рабочим названием "Вызов" является совместным проектом Роскосмоса, Первого канала и студии Yellow, Black and White. Старт корабля "Союз МС-19" запланирован на 5 октября. Ранее госкомиссия рекомендовала назначить в основной экипаж Шкаплеров, Пересильд и Шипенко, а в дублирующий - космонавта Олега Артемьева, оператора Алексея Дудина и актрису Алену Мордовину.

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Россия
Космонавты читали и корректировали сценарий фильма "Вызов", который снимут на МКС
По словам космонавта Роскосмоса Антона Шкаплерова, сценарий всем понравился
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