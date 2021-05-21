Цискаридзе: русский балет теряет мировое признание из-за бесталанных управленцев

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Неверные кадровые решения при назначении на руководящие должности в администрациях театров становятся причиной того, что русский балет теряет свое мировое признание. Такое мнение высказал журналистам ректор Академии русского балета имени А. Я. Вагановой Николай Цискаридзе во время марафона "Новое знание".

"Когда о наших артистах говорил весь мир, прежде всего, театры возглавляли те люди, которые сами были гениями, которые были гениальными балетмейстерами, гениальными артистами в прошлом. Сегодня "середняк" - неизвестные никому люди, которые <...> сидят на местах, управляя действительно одаренными людьми и губя их", - сказал он.

Цискаридзе добавил, что проблема известности российских артистов останется до того момента, пока не изменится кадровая политика в учреждениях культуры России.

Марафон "Новое знание" проходит с 20 по 22 мая в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи, Владивостоке, Новосибирске, Калининграде. Каждый город представляет одно из направлений просветительской деятельности: история и культура, спорт, наука и технологии, индустрия и промышленность, информационные технологии. В программе мероприятия запланировано более 100 дискуссий, лекций, интервью, открытых уроков и мастер-классов.