Госпрограмму развития культуры народа Мордовии разработают до 2022 года

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Разработка государственной программы развития культуры народа Мордовии должна завершиться к 2022 году. Ее основой станут вопросы развития мордовских праздников, языка и национальной идентичности, сообщил ТАСС в пятницу врио главы региона Артем Здунов.

"Мы программу примем до 2022 года и начнем ее с нового бюджетного цикла уже реализовывать", - сказал он в кулуарах марафона "Новое знание".

По словам Здунова, основными пунктами программы станут вопросы защиты и развития языка и литературы Мордовии. "Это вопросы культуры, связи с финно-угорскими народами, наши праздники - все это туда войдет. Ну и, конечно, вопрос национальной идентичности", - добавил врио главы республики.

Марафон "Новое знание" проходит с 20 по 22 мая в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи, Владивостоке, Новосибирске, Калининграде. Каждый город представляет одно из направлений просветительской деятельности: история и культура, спорт, наука и технологии, индустрия и промышленность, информационные технологии. В программе мероприятия запланировано более 100 дискуссий, лекций, интервью, открытых уроков и мастер-классов.