Михалков хотел бы показать спектакль "12" во всех городах России

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 мая. /ТАСС/. Показ в Екатеринбурге открыл в пятницу гастрольный тур спектакля "12" по мотивам одноименной картины режиссера и актера Никиты Михалкова. Как сказал со сцены зрителям сам режиссер, он хотел бы провезти этот спектакль по всей России.

Премьера постановки, приуроченной к 75-летию Михалкова, прошла 24 апреля на Исторической сцене Большого театра. "Это первые наши гастроли вне Москвы, Екатеринбург - первый наш город, - отметил Михалков. - И я бы очень хотел, чтобы вы рассказали всем про этот спектакль, чтобы он проехал всю нашу страну".

Роли в постановке исполнили актеры Владимир Майсурадзе, Гия Перадзе, Сергей Радченко, Александр Ведменский, Антон Нетбай, Арсений Зонненштраль, Юрий Шипков, Сергей Степанченко, Владимир Кочетков, Николай Бурляев, подсудимого сыграл Рамиз Кялбиев. Следующий премьерный показ в Москве состоится 5 июня в концертном зале "Зарядье".

"Были опасения, что будут сравнить спектакль с фильмом, - сказал журналистам Николай Бурляев. - Но, к счастью, такого пока не было. Все воспринимают этот спектакль как победу театрального искусства". По словам артиста, на спектакле в Екатеринбурге присутствовало около 4 тыс. зрителей, и он вызвал настоящий отклик у публики. "Когда весь этот огромный зал встал, я был просто потрясен", - добавил Бурляев.

По сюжету 12 присяжных решают, виновен ли чеченский мальчик в убийстве своего приемного отца. Поначалу решение кажется им однозначным, но находится человек, который первым решается высказать противоположную точку зрения. Пьесу Михалков написал вместе с драматургами братьями Пресняковыми.

Полнометражный художественный фильм Никиты Михалкова "12", который стал ремейком классической драмы американского режиссера Сидни Люмета "Двенадцать разгневанных мужчин", вышел на экраны в 2007 году. Роли в нем исполнили сам Михалков, Сергей Маковецкий, Сергей Гармаш, Валентин Гафт и другие артисты. Картину показали на Венецианском международном кинофестивале.