Стали известны лауреаты сценарной премии "Слово"

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Призы премии имени драматурга Валентина Черных "Слово" в номинации "Лучший сценарий полнометражного фильма" разделили авторы картин "Дорогие товарищи!" и "Глубже!". Об этом сообщила на торжественной церемонии в Театре имени Пушкина член жюри, актриса Виктория Исакова.
"Наши мнения разделились поровну, мы не смогли выбрать один сценарий, и продюсеры предоставили возможность вручить два приза. Одна картина про прошлое, вторая - про настоящее. Лучший сценарий полнометражного фильма - "Дорогие товарищи!" и "Глубже!", - объявила Исакова.
Сценарий черно-белой драмы "Дорогие товарищи!" написали Елена Киселева и Андрей Кончаловский, который также выступил режиссером фильма, автором сценария и режиссером картины "Глубже!" стал Михаил Сегал.
Оценивали претендентов в этом году актриса Виктория Исакова, сценарист Дарья Грацевич, композитор Игорь Вдовин, оператор Влад Опельянц, продюсер Игорь Мишин и режиссер Павел Лунгин.
Новые грани для авторов
Продюсер премии Петр Ануров подчеркнул, что вручение юбилейной пятой премии "Слово" проходит в "сложные, но интересные для индустрии времена". "Для авторов раскрываются новые грани, уходит понятие формата, можно писать истории не только для телевидения, но и работать для огромного количества онлайн-платформ. Каждый автор может написать историю, которая его волнует, и она попадет на онлайн-платформы, где ее увидят миллионы человек по всему миру", - отметил он.
В категории "Лучший сценарный дебют" приз получил коллектив авторов фильма "Дочь рыбака" - Исмаил Сафарали и Мария Зелинская. Картина рассказывает о девочке Саре, чей отец пропадает без вести во время рыбалки. "Спасибо за эту премию. По моему опыту какие-то настоящие вещи рождаются легко и быстро. Мы написали этот сценарий буквально за пять дней", - сказала со сцены сценаристка Мария Зелинская.
Приз за лучший сценарий многосерийного фильма получили авторы сериала "Чики" Эдуард Оганесян, Настя Кузнецова и Антон Коломеец. Сериал "Чики" рассказывает о проститутках в одном из южных городов России. Однажды из Москвы к ним возвращается подруга, она предлагает открыть собственный бизнес и начать новую жизнь. "Это приятное событие для нас, как сценариста меня еще не отмечали. Написание сценария - особое состояние, из которого зачастую не хочется выныривать", - сказал Оганесян.
Награду за лучший дипломный сценарий вручили Уле Мартьяновой за проект "смертинет".
Спецпризы премии "Слово"
Народный артист России, режиссер и драматург Андрей Смирнов, создавший картины "Белорусский вокзал", "Жила-была одна баба", "Француз" и другие, получил приз "За верность профессии".
"Неожиданно, конечно. Сейчас профессия сценариста расцветает. Что может российское кино - мы увидим лет через 50, потому что сейчас выросло поколение сценаристов, которые работают без цензуры. Без хорошего сценариста не получается хорошее кино. Я хочу всем молодым сценаристам, всем, кто хочет прорваться в эту профессию, пожелать успеха. Лучше нашей тусовки нет на свете, она самая живая", - сказал Смирнов.
Онлайн-кинотеатр KION, партнер премии, на церемонии назвал лауреата спецприза "Шоураннер - триумф профессии сценариста". Им стал сценарист Илья Куликов, который принял участие в создании таких проектов, как "Глухарь", "Полицейский с Рублевки", "Перевал Дятлова" и других.
"Мы немножко дискутировали с Петром Ануровым, когда искали формулировку спецприза. Мы понимали, что хотим отметить того, кого мы называем "шоураннер". Это некий статус, некий уровень сценариста, который придумывает мир. Нам хотелось бы отметить тех сценаристов, которые создают миры, своим талантом и страстью помогают всем участникам кинопроцесса создать тот мир, который придумал автор", - отметил гендиректор МТС Медиа Игорь Мишин, объявляя лауреата.
О премии
Премия "Слово" учреждена 6 августа 2013 года семьей российского кинодраматурга Валентина Черных и ориентирована на поддержку молодых сценаристов, укрепление престижа этой профессии, открытие новых имен. Организатор премии - Благотворительный фонд развития сценарного искусства в области игрового и телевизионного кино "Слово" имени Валентина Черных. Проводится при поддержке Министерства культуры РФ, генеральным партнером выступает онлайн-кинотеатр KION.