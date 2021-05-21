Стали известны лауреаты сценарной премии "Слово"

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Призы премии имени драматурга Валентина Черных "Слово" в номинации "Лучший сценарий полнометражного фильма" разделили авторы картин "Дорогие товарищи!" и "Глубже!". Об этом сообщила на торжественной церемонии в Театре имени Пушкина член жюри, актриса Виктория Исакова.

"Наши мнения разделились поровну, мы не смогли выбрать один сценарий, и продюсеры предоставили возможность вручить два приза. Одна картина про прошлое, вторая - про настоящее. Лучший сценарий полнометражного фильма - "Дорогие товарищи!" и "Глубже!", - объявила Исакова.

Сценарий черно-белой драмы "Дорогие товарищи!" написали Елена Киселева и Андрей Кончаловский, который также выступил режиссером фильма, автором сценария и режиссером картины "Глубже!" стал Михаил Сегал.

Оценивали претендентов в этом году актриса Виктория Исакова, сценарист Дарья Грацевич, композитор Игорь Вдовин, оператор Влад Опельянц, продюсер Игорь Мишин и режиссер Павел Лунгин.

Новые грани для авторов

Продюсер премии Петр Ануров подчеркнул, что вручение юбилейной пятой премии "Слово" проходит в "сложные, но интересные для индустрии времена". "Для авторов раскрываются новые грани, уходит понятие формата, можно писать истории не только для телевидения, но и работать для огромного количества онлайн-платформ. Каждый автор может написать историю, которая его волнует, и она попадет на онлайн-платформы, где ее увидят миллионы человек по всему миру", - отметил он.

В категории "Лучший сценарный дебют" приз получил коллектив авторов фильма "Дочь рыбака" - Исмаил Сафарали и Мария Зелинская. Картина рассказывает о девочке Саре, чей отец пропадает без вести во время рыбалки. "Спасибо за эту премию. По моему опыту какие-то настоящие вещи рождаются легко и быстро. Мы написали этот сценарий буквально за пять дней", - сказала со сцены сценаристка Мария Зелинская.