В Нижнем Новгороде выступлением Мацуева открылся Международный фестиваль имени Сахарова

Перед началом концерта генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев зачитал обращение президента России Владимира Путина к участникам фестиваля. Российский лидер отметил, что фундаментальные труды и практические разработки академика Сахарова стали поистине бесценным вкладом в развитие научной мысли, в обеспечение обороноспособности и национальной безопасности страны.

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 мая. /ТАСС/. Международный фестиваль искусств имени Андрея Сахарова, приуроченный к 100-летию со дня рождения академика, торжественно открылся в пятницу в Нижегородской государственной академической филармонии имени Мстислава Ростроповича. Перед зрителями выступили пианист-виртуоз Денис Мацуев, Академический симфонический оркестр области, а также Государственная хоровая капелла России, передает корреспондент ТАСС.

Как отметил сам Лихачев, госкорпорация продолжает развивать идеи Сахарова, вложенные им в далеких 50-х годах в промышленный потенциал, ядерный и оружейный комплекс. "Думаю, эти мысли разделяют мои товарищи, присутствующие в этом зале. Ну и конечно, все мы - нижегородцы - всегда будем помнить Андрея Дмитриевича как символа великого ученого и общественного деятеля, который совершенно бесстрашно положил свою жизнь для развития нашей страны", - сказал Лихачев.

Гостями первого дня фестиваля стали пианист Денис Мацуев и Государственная хоровая капелла России имени Юрлова, которые в сопровождении Академического симфонического оркестра Нижегородской области под руководством главного дирижера Александра Скульского исполнили канату "Иоанн Дамаскин" Сергея Танеева на слова Алексея Толстого и концерт для фортепиано с оркестром Фредерика Шопена.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин вручил Мацуеву и худруку Нижегородской филармонии Ольге Томиной дипломы послов 800-летнего юбилея Нижнего Новгорода. "Что-то невообразимое было. Последние аккорды заставили сердце танцевать в груди. Мы просто по-настоящему счастливы погрузиться в музыку в таком исполнении. Огромные слова благодарности Денису Мацуеву и нашему Академическому симфоническому оркестру под руководством Александра Скульского. Сахаровский фестиваль стал достоянием и гордостью Нижегородской области и Нижнего Новгорода", - сказал Никитин.

Денис Мацуев в свою очередь отметил, что для него огромная честь выходить на сцену Нижегородской филармонии. "Эти стены слышали великие исполнения, этот оркестр я очень люблю. Больше 25 разных концертов мы отыграли. Я очень люблю вас, потому что нижегородская публика - это бриллиант этого города", - сказал Мацуев

Девятая симфония и моноспектакль

В фестивальной программе более 15 премьер, в том числе мировая премьера документального моноспектакля "Андрей Сахаров. Равновесие на краю", основанного на воспоминаниях ученого. Моноспектакль исполнит артист театра и кино Евгений Князев и симфонический оркестр Нижегородской области.

Крупным событием фестиваля станет исполнение фундаментального произведения Бетховена - "Девятой симфонии" с заключительным хором на текст оды "К радости" Фридриха Шиллера. Шедевры музыкального искусства и литературы на фестивале объединят 14 разножанровых фестивальных программ.

Обновленная филармония

К Сахаровскому фестивалю в Нижегородской государственной академической филармонии имени Мстислава Ростроповича провели реставрацию. На работы направили более 60 млн рублей, рассказала журналистам первый замминистра культуры Нижегородской области Наталья Суханова. Специалисты при работе использовали в интерьере пластичные формы, характерные для музыкальных инструментов.

"На самом деле здесь все в таких же лаконичных и плавных формах - это и мебель, и лестница, которая связывает эти три этажа", - рассказал журналистам архитектор и дизайнер Станислав Горшунов. Перед входом в зал филармонии появилось изображение Мстислава Ростроповича, созданное из 42 тыс. модулей, которые создают 3D-эффект. "Было несколько образцов, которые мы крепили, смотрели и ловили именно этот размер пикселя, который бы читался с разных сторон и всегда воспринимался", - отметил Горшунов.

Первый Сахаровский фестиваль состоялся в 1992 году. За это время было проведено 15 фестивалей, на которых выступили около 6 тыс. участников из 23 стран мира, включая Германию, Францию, Китай, Мексику и Великобританию. Состоялось 246 симфонических, камерных литературных концертов и театральных спектаклей, 33 художественных и книжных выставки. В концертах приняли участие 116 коллективов, 312 солистов и 87 дирижеров.

В 1999 году Сахаровский фестиваль был принят в Европейскую ассоциацию фестивалей при ЮНЕСКО первым из российских фестивалей за всю полувековую историю этой международной организации.

Предполагается, что в 2021 году зрителями события станут более 10 тыс. нижегородцев, гостей из российских регионов и из-за рубежа. Программа фестиваля продлится две недели.