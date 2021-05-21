Пианист Бенито Гонзалес выступил на открытии международного фестиваля Jazz May в Пензе

ПЕНЗА, 21 мая. /ТАСС/. Десятый международный джазовый фестиваль Jazz May открылся в пятницу в Пензе, передает корреспондент ТАСС. Хедлайнером фестиваля стал американский пианист Бенито Гонзалес, который выступил с артистами петербургского джазового лейбла Rainy Days.

"Я рад выступать здесь с моими друзьями, отличными музыкантами, каждый из которых бэнд-лидер в своих музыкальных проектах", - сказал Гонзалес перед выступлением. Вместе с контрабасистом Макаром Новиковым, саксофонистом Дмитрием Мосьпаном и барабанщиком Александром Машиным он сыграл композиции из своего нового альбома, записанного для лейбла Rainy Days.

По словам продюсера Jazz May Олега Рубцова, первый день фестиваля стал презентацией лейбла. "Это небывалая для пензенского фестиваля история и довольно редкая для фестиваля какого бы то ни было, когда в течение двух отделений можно оценить игру пяти разных составов. Это мозаика всего лучшего, что представляет собой российский джаз", - рассказал журналистам Рубцов.

Jazz May проходит в Пензе с 21 по 23 мая. В филармонической программе фестиваля заявлены 10 коллективов, в том числе квинтет тромбониста Сергея Долженкова, певец и пианист Сергей Манукян, струнный ансамбль под управлением кинокомпозитора Дмитрия Селипанова и другие. На открытой площадке перед зданием киноконцертного зала выступят более 20 джазовых коллективов из Пензы, Москвы, Ростова-на-Дону и других городов.

Фестиваль проходит в Пензе с 2011 года. В 2012 году Jazz May получил премию в области событийного туризма Russian Event Awards как лучший проект в области культуры, а по итогам 2019 года стал обладателем премий "Event-Прорыв" в номинациях "Лучшее массовое событие" и "Лучшее событие в области культуры и искусства". Музыкальная часть фестиваля проходит на открытой площадке и в концертных залах Пензы. В рамках Jazz May проводятся мастер-классы джазовых музыкантов, в разные годы на фестивале выступали джазмены Ричи Коул, Крейг Хэнди, Эмануэле Чизи, Анатолий Кролл, Даниил Крамер, Игорь Бутман и многие другие.

С 2018 года фестиваль софинансируется из бюджета Пензенской области. В 2021 году фестиваль получил поддержку Фонда президентских грантов.