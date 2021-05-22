Победителя конкурса "Евровидение-2021" назовут в Роттердаме 22 мая

РОТТЕРДАМ, 22 мая. /ТАСС/. Победитель 65-го конкурса "Евровидение" будет определен в субботу. В финале смотра на арене Ahoy в Роттердаме выступят 26 артистов, сообщили организаторы.

Представительница России Манижа с песней Russian Woman ("Русская женщина") выступит под номером 5. Она появится на сцене в огромном платье, сшитом из тканей, присланных женщинами разных национальностей со всей России. Артистка выйдет из объемных одежд, символизирующих стереотипы о роли женщины, в красном рабочем комбинезоне. На фоновом экране ей будут подпевать женщины разного возраста - представительницы разных народов России.

Шоу откроет представительница Кипра Элена Цагрину, последней споет певица Senhit из Сан-Марино.

Зрителей также ждет выступление конкурсантов из Азербайджана, Албании, Бельгии, Болгарии, Израиля, Исландии, Кипра, Литвы, Мальты, Молдавии, Норвегии, Португалии, Сербии, Швеции, Украины, Финляндии и Швейцарии, а также автоматических финалистов - представителей государств "большой пятерки" "Евровидения" (основавшие конкурс страны): Франции, Германии, Италии, Испании и Великобритании, исполнителя из страны, победившей в прошлом конкурсе (Нидерланды). Вместо живого номера исландской группы Da i og Gagnamagni покажут запись их репетиции, так как один из членов коллектива получил положительный тест на коронавирус.

В России шоу покажет Первый канал, трансляция из Нидерландов начнется в 22:00 мск. Оценки российского жюри объявит певица Полина Гагарина, занявшая на конкурсе в 2015 году второе место.