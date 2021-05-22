В Третьяковской галерее открывается персональная выставка Николая Фешина

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Персональная выставка одного из художников первой половины ХХ века Николая Фешина открывается в Инженерном корпусе Третьяковской галереи в субботу. Об этом сообщила генеральный директор галереи Зельфира Трегулова.

"Это уникальная выставка, потому что на ней полотна из самого большого собрания работ Фешина, которое хранится в казанском музее изобразительных искусств Республики Татарстан. Это собрание работ, представляющее русский период творчества Фешина. Это собрание, ознакомившись с которым, можно понять масштаб дарования, живописную природу и глубину мышления этого художника", - сказала она.

Трегулова отметила, что работы, вошедшие в экспозицию, представляют творчество Фешина, в котором считывается воздействие русского искусства, учителей художника. "Когда смотришь на его ранние полотна, то понимаешь, что, конечно, без Валентина Серова не было бы этого художника", - сказала она, подчеркнув, что в изображениях с обнаженной натурой видно влияние европейских звезд того времени.

Трегулова добавила, что кульминацией выставки являются два масштабных полотна Фешина, создававшиеся с середины 1900-х годов по 1916 год. Это полотна "Бойня" и "Обливание", которые были впервые привезены в Москву. "Бойня", как пояснила директор галереи, - реакция художника на "Кровавое воскресенье" 1905 года. "Полотно стало предвестием того, что стало происходить со страной в 1917 году", - добавила она.

Выставка, которая продлится до 22 августа, проходит в рамках сотрудничества Государственной Третьяковской галереи и Государственного музея изобразительных искусств Республики Татарстан в связи с мероприятиями к 100-летию образования республики.

Казанский музей обладает самым крупным собранием произведений художника. Коллекция включает живопись, графику, скульптуру, которые были созданы преимущественно до эмиграции Фешина в США в 1923 году. В этот период в творчестве Фешина остро реализовались художественно-пластические задачи эпохи, а также открылись новые темы, связанные с жизнью многонациональной страны, отметили в пресс-службе музея.