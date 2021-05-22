В международном фестивале "Амурские волны" в Хабаровске примут участие 600 музыкантов

ТАСС, 22 мая. Более 600 музыкантов примут участие в международном фестивале "Амурские волны", который пройдет с 24 мая по 1 июня в Хабаровске. Об этом сообщает в субботу пресс-служба правительства края.

"Девятый раз в Хабаровск со всей страны съезжаются военные и детские оркестры. С 24 мая по 1 июня они примут участие в международном фестивале "Амурские волны". В этом году краевая столица соберет более 600 музыкантов", - говорится в сообщении.

Уточняется, что на празднике выступят девять военных и 10 детских коллективов. География коллективов - Владивосток, Чита, Петропавловск-Камчатский, Улан-Удэ, Уссурийск, Хабаровск. Из-за пандемии иностранные коллективы принять участие не смогут.

"Амурские волны" - одно из ярких событий в культурной жизни региона. Он проводится ежегодно, ранее участие в нем принимали и зарубежные коллективы, в частности из КНДР, Республики Казахстан, Монголии, Китая, Сингапура, Японии и других стран. В 2020 году фестиваль был отменен из-за пандемии.

Фестиваль "Амурские волны" продолжает заложенную международным военно-музыкальным фестивалем "Спасская башня" (Москва) традицию открытых выступлений духовых оркестров и служит популяризации отечественных воинских церемониалов, патриотическому и гражданскому воспитанию молодежи.