Манижа рассказала о подготовке к финалу "Евровидения"

РОТТЕРДАМ, 22 мая. /ТАСС/. Представительница России на "Евровидении" Манижа перед финалом международного конкурса рассказала ТАСС, что чувствует себя уверенно и намерена насладиться каждым моментом шоу.

"Столько всего произошло за эти 2-3 месяца, что я спокойна, я уверенна. Я заслужила этот день, я счастлива и хочу максимально насладиться этим днем от начала до конца", - сказала Манижа.

Она подчеркнула, что гордится тем, что поет в финале международного конкурса на русском языке.

"Я слышу, как многие подпевают нашей песне, знают такие слова, как "красавица", "ручечки". Это очень трогательно. Я горжусь, что впервые за 18 лет нам удалось показать, что русский язык - это красиво, что на русском языке можно петь. И петь о таких важных социальных посылах. Я не припомню, чтобы от нашей страны ездили подобные номера и манифесты", - заметила артистка.

В ходе репетиции финального шоу "Евровидения" со зрителями в субботу Манижа спела вместо "А себя я чертовски люблю" "Europe, I love you". "Это не значит, что я вечером не спою, что я себя люблю. Мы стараемся немного расслабиться во время прогона, чтобы не заелось само выступление, - пояснила она. - Когда я крикнула "Европа, я люблю тебя", аудитория начала отвечать мне, я работала на нее".

Борьба со стереотипами

По словам Манижи, самым сложным на конкурсе стала борьба со стереотипами о странах.

"Это не конкурсанты. Это ложное ощущение предвзятости к определенным странам, - ответила Манижа на вопрос о своем главном конкуренте на конкурсе. - Я считаю, что пока кто-то где-то что-то делит, совершает какие-то нехорошие или хорошие поступки, и это отражается на обычных людях, которые делают свое дело, это несправедливо. Думаю, что только это предвзятое отношение - то, с чем я работаю тут".

По словам певицы, ее задачей стало показать свою страну. "Россия - это огромное государство, имеющее право быть разным. Я считаю, что другие государства должны это понимать", - подчеркнула она.

Среди исполнителей Манижа выделила артистов, которые, как и она, выбрали для выступления язык своей страны.

"Мне нравятся те артисты, которые сохранили аутентичность и поют на своем языке. Это Франция, мне очень нравится Швейцария. Очень аутентичная Украина. Нравилась Хорватия (участница не прошла в финал - прим. ТАСС), певица пела строчки на своем языке, это было классно", - отметила российская участница. "На таких артистах и строится уверенность в себе общества. Наступило время для других, для настоящих", - добавила она.

В целом Манижа охарактеризовала конкурс этого года как очень форматный. "В основном все очень форматно. Это не совсем моя музыка, но при этом это круто, я понимаю, для чего это делается", - сказала она.

О времени на самоизоляции

Делегации стран на "Евровидении" были обязаны все две недели, проведенные в Роттердаме, соблюдать изоляцию в своих отелях, чтобы не заразиться коронавирусом. Все контакты были строго регламентированы. Исполнителей доставляют специальным транспортом на площадку смотра для репетиций и шоу. Покидать отель также можно было для занятий спортом на открытом воздухе.

"Я набиралась сил, отдыхала, спала. Мы очень редко куда-либо выходили, в основном это были пробежки, спорт. В магазин - максимум продукты купить, воду", - рассказала Манижа.

Поначалу певице тяжело дались такие ограничения. "А сейчас я так привыкла, что не представляю, что меня ждет в Москве: бешеный ритм, активности", - поделилась она.

Манижа рассказала, что все участники устали от ограничений и стремятся к живому общению. "Вчера ко мне подошла девочка из Мальты, очень расстроенная, попросила поддержки. Я со всеми здесь общаюсь и искренне желаю всем удачи", - призналась певица.

По возращении в Россию Манижа готовит премьеру песни и срежиссированного самостоятельно клипа. "Я планирую снять большой видеоклип сама, как режиссер, на композицию "Зина", совсем скоро вы ее услышите, - пообещала она. - Вообще меня очень вдохновил конкурс, я почувствовала, что границ не существует".

Финал конкурса состоится в субботу вечером на арене Ahoy в Роттердаме. В нем участвуют 26 артистов, Манижа с песней Russian Woman выступит под номером пять. В России шоу будет транслировать Первый канал в 22:00 мск.