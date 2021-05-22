В Севастополе открылся международный кинофорум "Золотой Витязь"

СЕВАСТОПОЛЬ, 22 мая. /ТАСС/. Международный кинофорум "Золотой Витязь", который проходит в 30-й раз и позволит увидеть фильмы из 26 стран мира, открылся в Севастополе, передает корреспондент ТАСС.

"Думал ли я, делая первый "Золотой Витязь", что будет второй? Вообще не надеялся. Просто сделал попытку прорвать эту блокаду, эту пошлость, которая в 1991 затопила нас. Но вот, видите, дожили до 30-го форума, седьмой год мы выстояли в Севастополе. Трудно здесь было, поддержки было недостаточно, но мы выстояли", - рассказал президент кинофорума, член рабочей группы Госсовета РФ, народный артист России Николай Бурляев.

Он отметил, что в этом году на форуме представлены около 190 фильмов из 26 стран. Как и в прошлые годы "Золотой Витязь" проводится под девизом: "За нравственные идеалы, за возвышение души человека!" "Именно этим и должно заниматься искусство - возвышением души", - уверен Бурляев.

Министр культуры РФ Ольга Любимова в своем видеообращении отметила, что представленные на форуме ленты "знакомят ценителей киноискусства с лучшими примерами духовно-нравственного кино самых различных жанров, от полнометражных художественных картин до анимационных фильмов".

"В своих работах кинематографисты отвечают на вопросы: что такое нравственный идеал, как сохранить самобытность народов и многообразие культурного наследия. С каждым годом кинофорум расширяет свои границы и предлагает зрителю обсудить показы с популярными артистами театра и кино, а профессиональному сообществу - наметить перспективы развития российской киноиндустрии", - уверена министр.

О кинофоруме

По данным пресс-службы "Золотого Витязя", среди иностранных участников представители Армении, Великобритании, Грузии, Донецкой и Луганской народных республик, Испании, Италии, Литвы, Польши, Республики Сербской и Сербии, Турции, Украины и других стран.

Так, "Путешествие" (режиссер Александра Митрич-Штифанич, Сербия) рассказывает о современном подростке, который, прочитав мемуары своей прабабушки Милки об Освенциме, собирает деньги на поездку туда. Турецкий фильм "В моем сне" (режиссер Мурат Шери) - о мальчике, родители которого пострадали в автокатастрофе, и который, страдая амнезией из-за аварии, живет в деревне у бабушки и дедушки.

В этом году впервые пройдет киношкола для студентов севастопольских вузов, наставниками будут ведущие кинодокументалисты России. Кроме того, в парке имени Анны Ахматовой высадят деревья, сорт которых был выведен специально к юбилею "Золотого витязя". В 2019 году здесь же была заложена аллея кинофорума, высажены более 100 деревьев миндаля и грецкого ореха.

По информации оргкомитета, под эгидой "Золотого Витязя" за 30 лет проведены более 100 отдельных форумов, включая кинематографический, театральный, литературный, музыкальный, изобразительного искусства, экологических фильмов и русского боевого искусства, в разных странах мира: России, Белоруссии, Украине, Сербии, Болгарии, Приднестровье, Республике Сербской (Босния и Герцеговина). В мероприятиях приняли участие более 10 тыс. деятелей культуры из 60 стран мира.