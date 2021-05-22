Фильм "Зоя" признали победителем Международного фестиваля военного кино им. Озерова

ТУЛА, 22 мая. /ТАСС/. Международный фестиваль военного кино им. Ю. Н. Озерова завершился в субботу в Туле, победителем признан фильм "Зоя", рассказывающий о подвиге Зои Космодемьянской, первой женщины, удостоенной звания Героя Советского Союза (посмертно) во время Великой Отечественной войны. Приз фестиваля "Золотой меч" получила актриса Анастасия Мишина, исполнившая главную роль в этой картине, сообщила пресс-служба правительства Тульской области.

"Состоялась церемония закрытия XIX Международного фестиваля военного кино имени Ю. Н. Озерова. В номинации "Лучший фильм" победила картина "Зоя". Приз режиссерам фильма Максиму Бриусу и Леониду Пляскину вручила заместитель председателя правительства Тульской области Ольга Гремякова. "Золотой меч" за лучшую женскую роль в фильме "Зоя" получила актриса Московского академического театра им. Вл. Маяковского Анастасия Мишина", - говорится в сообщении.

Лента, вышедшая в прокат 28 января 2021 года, посвящена судьбе Зои Космодемьянской, ушедшей в конце октября 1941 года после школьного выпускного добровольцем в разведывательно-диверсионный отряд. Девушка стала членом специальной команды, проводившей разрушение и сжигание населенных пунктов в тылу немецко-фашистских войск. Она была схвачена немцами, но не раскрыла никаких данных даже под пытками и затем была казнена. Космодемьянская стала первой женщиной, удостоенной звания Героя Советского Союза (посмертно) во время Великой Отечественной войны.

По данным пресс-службы, победителем в номинации "Лучший режиссерский дебют" стал фильм "Чжан Чжидун" китайского режиссера-постановщика Сань Чоу, в номинации "Лучший дебют" победил фильм Алексея Козлова "Ополченочка". "В программе документального кино лучшей стала картина Петра Корягина "Михаил Зорин. Жизнь продолжается!". Лучшим телевизионным художественным фильмом стал сериал "Алекс Лютый". Приз Российского союза ветеранов завоевал фильм режиссера Ивана Твердовского "Конференция", - отметили в пресс-службе.

Статуэтку "Золотой меч" получил режиссер Роман Нестеренко за фильм "Клятва", российский актер театра и кино Александр Баргман награжден за лучшую мужскую роль в этой ленте. Обладателем приза за лучшую мужскую роль второго плана стал австрийский актер Вольфганг Черни за роль солдата вермахта в российской картине "Красный призрак".

О фестивале

Международный фестиваль военного кино имени Ю. Н. Озерова проводится в разных городах России с 2003 года, а с 2010-го вошел в государственную программу "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации" как ежегодный. Главный приз фестиваля - статуэтка "Золотой меч". В разное время ее обладателями становились народные артисты СССР и России - Владимир Наумов, Марлен Хуциев, Никита Михалков, а также зарубежные кинематографисты - Оливер Стоун (США), Давид Буннерс (Германия), Радослав Владич (Сербия) и другие. XIX фестиваль проходил в Туле с 17 по 22 мая, он был посвящен 100-летию со дня рождения Озерова и 80-летию обороны Москвы и Тулы.

Юрий Озеров (1921-2001) - советский и российский кинорежиссер, сценарист, педагог. Среди самых известных его работ - киноэпопеи "Освобождение", "Сталинград", "Битва за Москву", посвященные Великой Отечественной войне.