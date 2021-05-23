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Евровидение - 2021
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Италия победила на "Евровидении"

Представительница России Манижа заняла девятое место

РОТТЕРДАМ, 23 мая. /ТАСС/. Итальянская группа Maneskin с песней Zitti e Buoni стала победителем международного конкурса "Евровидение-2021".

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Представляющая Россию с песней Russian Woman ("Русская женщина") Манижа заняла девятое место. Об этом свидетельствует сумма баллов жюри и зрительского голосования.

"Победитель сегодня - Италия", - объявили ведущие финала конкурса.

Победу обеспечили 524 балла. Россия получила 204 балла.

Это третья победа Италии в истории "Евровидения" и первая с 1990 года.

Группа Maneskin основана в 2015 году знакомыми со средней школы вокалистом Дамиано, басисткой Викторией, гитаристом Томасом и барабанщиком Итаном. Коллектив объединяет разные музыкальные влияния: от рока и рэпа до регги, фанка и попа. Название группы происходит от датского "лунный свет" в знак уважения родине Виктории. На счету коллектива две студийных пластинки.

Теги
ИталияНидерландыРоссияЕвровидение - 2021Манижа
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