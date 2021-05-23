Манижа заявила, что гордится своим выступлением на "Евровидении"

РОТТЕРДАМ, 23 мая. /ТАСС/. Представительница России Манижа гордится своим выступлением на конкурсе "Евровидение-2021". Об этом она заявила в эфире Первого канала .

Артистка заняла девятое место с 204 баллами.

"Для меня главное было - это сделать все на 100% на сцене. Я собой горжусь", - сказала Манижа.

Певица отметила, что ей было важно говорить о российских женщинах. "Вы самые прекрасные. Мужчины, я вас тоже очень люблю. Но давайте поддержим наших женщин, сильных, волевых, добрых, очень нежных, хрупких, несмотря ни на что идущих вперед. Я беру с вас пример, вы мое вдохновение", - подчеркнула она.

Финал 65-го конкурса "Евровидение" прошел в субботу вечером на арене Ahoy в Роттердаме. Конкурс выиграла итальянская группа Maneskin с песней Zitti e Buoni.