Группа Maneskin назвала свою победу на "Евровидении" невероятной

РОТТЕРДАМ, 23 мая. /ТАСС/. Итальянская группа Maneskin назвала невероятной свою победу на конкурсе "Евровидение". Об этом они рассказали на итоговой пресс-конференции смотра.

Maneskin с песней Zitti e Buoni стала победителем международного конкурса "Евровидение-2021" в Роттердаме, набрав 524 балла. Это третья победа Италии в истории "Евровидения" и первая с 1990 года.

"Это невероятно. С песней, как эта, это невероятно", - сказал вокалист группы Дамиано, открывая при журналистах бутылку игристого вина, чтобы отметить победу.

По словам басистки группы Виктории, результат показал им, что людям нравится их музыка. "Это самое важное для нас", - подчеркнула она.

Музыканты поделились своими творческими планами. Группа готовит новый студийный альбом, который выйдет до конца года, а также отправится на гастроли в декабре.

Новость о победе

Итальянские журналисты встретили новость о победе страны в "Евровидении" громким возгласами, аплодисментами и слезами радости. "Это невероятно, - отметил журналист по имени Симоне со слезами на глазах. - Это новое начало для нас, это фантастично".

"Мы не ожидали этого и очень сильно волновались, - отметил со своей стороны журналист по имени Андреа. - Я очень счастлив, я хочу петь, я хочу танцевать, я хочу организовать вечеринку, мы будем праздновать всю ночь". "Мы готовы принять "Евровидение" в следующем году, любой город Италии", - выразил уверенность он.

Maneskin основана в 2015 году знакомыми со средней школы вокалистом Дамиано, басисткой Викторией, гитаристом Томасом и барабанщиком Итаном. Коллектив объединяет разные музыкальные влияния: от рока и рэпа до регги, фанка и попа. Название группы происходит от датского "лунный свет" в знак уважения родине Виктории. На счету коллектива две студийных пластинки.