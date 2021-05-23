Умерла актриса Нина Шацкая

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Заслуженная артистка России, вдова народного артиста России Леонида Филатова Нина Шацкая умерла в возрасте 81 года. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Театра на Таганке.

"Нина Сергеевна Шацкая скончалась. Выражаем соболезнования родным и близким", - сказали в пресс-службе.

Собеседница агентства уточнила, что о месте и дате прощания и похорон будет сообщено позднее.

Нина Шацкая родилась 16 марта 1940 года, окончила Государственный институт театрального искусства. Затем она была принята в Театр на Таганке, работала в театре "Содружество актеров Таганки", а с 2003 года - в театре "Школа современной пьесы". Снималась активно в кино, в частности, играла в картинах "Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен" Элема Климова, "Коллеги" Алексея Сахарова, "Визит к Минотавру" Эльдора Уразбаева, "Чрезвычайное поручение" Степана Кеворкова, "Контрабанда" Станислава Говорухина и других.