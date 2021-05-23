Итальянские победители "Евровидения" выразили желание выступить в России

РИМ, 23 мая. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Итальянская группа Maneskin, победившая на конкурсе "Евровидение", планирует большой концертный тур, который должен включать Россию. Ближайшими планами и впечатлениями о Маниже участники коллектива поделились в воскресенье с ТАСС сразу после возвращении в Рим из Роттердама.

Музыканты группы затруднились сказать, что стало важнее для них, победа на фестивале итальянской эстрадной песни в Сан-Ремо или на "Евровидении-2021". "Мы не сравниваем. Скажем так: шаг за шагом. Мы были безумно довольны победой в Сан-Ремо, но "Евровидение" - это что-то особенное, особенно в такой необычный момент. И Италия не побеждала столько лет, и поэтому победить стало для нас еще большей честью", - сказали участники Maneskin по телефону.

Давид Дамиано, Виктория Де Анжелис, Томас Раджи и Итан Торкио сказали, что не относились к конкурсу как к состязанию, но попали в "струю настроения" и "все здорово развлеклись".

Сейчас они хотят возобновить работу над своим новым альбомом, который планируется выпустить к концу года. В декабре начнутся европейские гастроли Maneskin. "И Россия будет включена", - уверенно сказали Maneskin, уточнив, что полная программа тура будет скоро объявлена.

Рокеры из Италии признались, что выступление российской участницы "Евровидения" им очень понравилось. "Особенно тот посыл о независимости женщины, которое оно содержало, она - большая молодец, человек впечатляющей энергетики и харизмы, а также очень приятная в общении", - отметила единственная женщина в составе Maneskin басистка Де Анжелис, мнение которой разделяют остальные три участника группы.

Следующий конкурс "Евровидение" состоится в Италии после более чем 30-летнего перерыва. Maneskin не планирует снова выступать на фестивале в Сан-Ремо, победа в котором дает возможность участвовать в "Евровидении". "Это был прекрасный незабываемый опыт, но мы хотим проехать с нашей музыкой в туре, привезти ее в разные города", - добавила Виктория.