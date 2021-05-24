День славянской письменности отметят концертом в Большом театре

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Концерт с участием оперных артистов пройдет на Исторической сцене Большого театра в День славянской письменности и культуры. Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры РФ.

"В концерте примут участие художественный руководитель и генеральный директор Мариинского театра Валерий Гергиев, пианист-виртуоз Денис Мацуев, солистка Московского академического Музыкального театра имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко Хибла Герзмава, ведущий солист Московского театра Новая Опера им. Е. В. Колобова Василий Ладюк, певцы Дмитрий Корчак, Василиса Бержанская, солистка Московского театра Новая Опера им. Е. В. Колобова Полина Шамаева, а также Российский национальный молодежный симфонический оркестр и сводный хор", - говорится в сообщении.

Главным хормейстером станет художественный руководитель академического Большого хора Российского государственного музыкального телерадиоцентра Лев Конторович. За постановку концерта отвечает режиссер Сергей Цветков. Ведущими вечера станут актеры Юлиан Макаров и Валерия Ланская. Планируется, что прямую трансляцию будет вести телеканал "Россия-Культура".

Организаторами мероприятия выступили правительство РФ, Министерство культуры РФ, правительство Москвы, Русская православная церковь и Росконцерт.

День славянской письменности и культуры отмечается в России и некоторых других странах 24 мая. Этот праздник связан с именами святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия - славянских просветителей, создателей славянской азбуки, проповедников христианства, первых переводчиков богослужебных книг с греческого на славянский язык. Этот государственный и церковный праздник отмечается в РФ согласно постановлению президиума Верховного совета РСФСР от 30 января 1991 года.