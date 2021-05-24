Студия "Непоседы" отметит 30-летие концертом "Взрослые и дети"

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Детская театр-студия "Непоседы" в понедельник отпразднует 30-летие вместе с артистами Димой Биланом, Ларисой Долиной, Сергеем Лазаревым, Тамарой Гвердцители, Кристиной Орбакайте, Валерией, Дианой Арбениной, Олегом Газмановым, Валерием Сюткиным и другими. Об этом сообщила пресс-служба коллектива.

"24 мая, в преддверии Международного дня защиты детей, театр-студия "Непоседы" вместе со звездами российской эстрады проведет ежегодную музыкальную программу "Взрослые и дети" в одном из лучших концертных залов России - в Крокус Сити Холле", - рассказали организаторы.

Ведущим концерта станет выпускник театра-студии Сергей Лазарев. На мероприятии выступят и другие воспитанники студии, в том числе Влад Топалов, Лена Катина, Юлия Волкова.

В театре-студии напомнили, что концерты "Взрослые и дети", организуемые с 2002 года, носят благотворительный характер. "За 18 лет существования программа подарила праздник десяткам тысяч девчонок и мальчишек из детских домов Москвы, Подмосковья и ближайших областей, которые становились почетными гостями", - пояснили в коллективе, отметив, что традиция будет продолжена.

Детская театр-студия "Непоседы" была открыта Еленой Пинджоян в начале 1991 года. В студии готовили таких звездных артистов, как Сергей Лазарев, Настя Задорожная, Влад Топалов, солистки группы "Тату" Юлия Волкова и Лена Катина.

"Непоседы" должны были отметить юбилей 12 апреля. Праздник отложили из-за трагической гибели сына художественного руководителя коллектива.