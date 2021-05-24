Боевик "Форсаж - 9" возглавил отечественный кинопрокат в выходные

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Американский боевик "Форсаж - 9" стал лидером российского кинопроката, собрав 502,7 млн рублей за период с 20 по 23 мая. Об этом свидетельствуют предварительные данные портала kinobusiness.com.

Фильм вышел в российский прокат 19 мая. Это продолжение истории о Доминике Торетто, которому предстоит встретиться с призраками прошлого, если он хочет спасти своих близких. Команда снова собирается, чтобы предотвратить план самого коварного преступника по захвату мира. Ситуация усложняется, потому что этот преступник - брат Доминика, изгнанный из семьи много лет назад. Роли в фильме исполнили Вин Дизель, Мишель Родригес, Джордана Брюстер, Шарлиз Терон и другие артисты.

Второе место по кассовым сборам заняло японское аниме "Истребитель демонов: поезд "Бесконечный", собравшее 57 млн рублей за минувшие четыре дня. Главный герой Тандзиро и его друзья отправляются выполнять новое задание. Из поезда "Бесконечный" исчезает более 40 человек. Герои объединяются с одним из сильнейших мечников и бросают вызов могущественному демону.

На третьей строчке рейтинга оказался австралийско-американский мультфильм "Кролик Питер - 2", собравший 56 млн рублей. Это продолжение истории о кролике по имени Питер, который отправляется в большой город на поиски приключений. Члены семьи Питера, рискуя жизнью, следуют за ним, чтобы вернуть его домой.