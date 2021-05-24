Японский анимационный фильм впервые собрал в местном прокате более 40 млрд иен

ТОКИО, 24 мая. /ТАСС/. Полнометражный японский анимационный фильм "Истребитель демонов: Поезд "Бесконечный" собрал в местном прокате более 40 млрд иен (около $367 млн), преодолев соответствующую отметку впервые за всю историю Японии. Об этом в понедельник сообщило агентство Kyodo.

28 декабря 2020 года лента также опередила по сборам анимационный фильм "Унесенные призраками" Хаяо Миядзаки, доходы от показа которого составили до того момента рекордные 31,7 млрд иен (порядка $291 млн).

Фильм "Истребитель демонов: Поезд "Бесконечный" рассказывает о юноше, который в начале XX века сражается с демонами, убившими всю его семью. Его любимая сестра сама была обращена в дьявола, однако парень пытается ее спасти и вновь вернуть в облик человека. При этом он ведет беспощадную войну на истребление демонов, используя доставшийся ему волшебный клинок.