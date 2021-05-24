Фильм "Красотка" вновь покажут в российских кинотеатрах

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Специальные показы романтической комедии "Красотка" (Pretty Woman, 1990) с Ричардом Гиром и Джулией Робертс в главных ролях пройдут с 28 по 30 мая в кинотеатрах "Синема Парк" и "Формула кино". Об этом сообщает пресс-служба сети в понедельник.

"С 28 по 30 мая фильм "Красотка", современная история "Золушки", которая уже 20 лет вдохновляет зрителей верой в любовь, не знающей преград, снова выйдет на большие экраны. Фильм будет показан на языке оригинала с русскими субтитрами", - рассказали в пресс-службе.

Романтическая комедия Гэрри Маршалла рассказывает историю финансового магната Эдварда Льюиса (Ричард Гир), который влюбляется в проститутку по имени Вивьен (Джулия Робертс). Фильм номинировался на премию Британской киноакадемии BAFTA и "Золотой глобус" - этой награды удостоилась Робертс, для которой роль Вивьен стала первым большим успехом в кино.