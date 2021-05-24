В Петербурге установили памятную доску на доме, где жил актер Павел Луспекаев

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая. /ТАСС/. Память о заслуженном артисте РСФСР Павле Луспекаеве, сыгравшем таможенника Верещагина в фильме "Белое солнце пустыни", увековечили в Санкт-Петербурге. На доме в Приморском районе, в котором он жил, установили мемориальную доску, сообщили в понедельник в пресс-службе районной администрации.

"Павел Луспекаев - настоящий символ эпохи. Мало кто знает, что он жил в Приморском районе почти 10 лет, и сохранение памяти об этом стало по-настоящему народным проектом. Ко мне пришли наши краеведы и предложили поддержать инициативу. Буквально за полтора года мы прошли все этапы согласований и вместе открываем памятную табличку", - привели в пресс-службе слова главы Приморского района Николая Цеда.

Мемориальную доску установили на доме 32 по Торжковской улице. В открытии приняла участие дочь актера Лариса Луспекаева.

В 1959 году, еще до съемок в "Белом солнце пустыни", Луспекаев приехал в Ленинград, служил в Большом драматическом театре и до 1970 года жил на Торжковской улице. В 2020 году сквер около дома 32 решением Санкт-Петербургской межведомственной комиссии получил название Луспекаевский.

Уроженец Луганска Павел Луспекаев (1927-1970) начинал свой актерский путь в Тбилисском драматическом русском театре имени Александра Грибоедова и Киевском театре русской драмы имени Леси Украинки. В 1959 году он по приглашению Георгия Товстоногова перешел в труппу БДТ и стремительно занял место среди ведущих мастеров его сцены. В 1967 году актер вынужден был покинуть труппу БДТ из-за прогрессирующей тяжелой болезни.

Он продолжил сниматься в кино и на телевидении. Шедеврами актерского мастерства признаны его Ноздрев в гоголевских "Мертвых душах" и Матвей Кожемякин в телефильме по роману Горького "Жизнь Матвея Кожемякина" (обе картины - режиссера Александра Белинского).