Пушкинский музей и вуз Томска откроют резиденцию для создания научных арт-объектов

ТОМСК, 24 мая. /ТАСС/. Руководство Государственного музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина (Пушкинский музей, Москва) и Томского госуниверситета (ТГУ) планируют открыть на базе вуза первую в РФ резиденцию, где российские и зарубежные художники смогут создавать произведения искусства при помощи научных технологий. Об этом сообщила журналистам в понедельник директор музея Марина Лошак.

Как передает корреспондент ТАСС, в понедельник Марина Лошак и ректор ТГУ Эдуард Галажинский подписали соглашение о сотрудничестве в сфере искусствоведения и кураторства, в том числе о создании совместных проектов на стыке искусства и науки.

"На данном этапе мы считаем, что университет может быть нашей площадкой, и она очень мощно может быть задействована. В дальнейшем мы мечтаем, чтобы на территории университета появилась арт-резиденция, где художники - и местные и мировые - могли создавать проекты, связанные с наукой. И мы мечтаем, что в будущем для студентов в новом корпусе [ТГУ, на строительство которого к 2023 году Минобрнауки РФ выделило 1,57 млрд рублей] могут быть показаны очень серьезные проекты [созданные в резиденции]", - прокомментировала журналистам документ Лошак.

По словам ректора томского вуза, соглашение предусматривает ряд мероприятий, первое из которых - совместное празднование дней рождения ТГУ и Пушкинского музея 28-30 мая, где художники и искусствоведы обсудят с учеными свое видение современных технологий и глобальных процессов, например, изменения климата. Остальные будут определены позже руководством музея и Института культуры и искусств ТГУ. Как уточнила Лошак, "концепцию сотрудничества нужно воспринимать как пилотный проект не только в России, но и в мире", так как сейчас нет проектов, где настолько плотно сочетаются искусство и наука.

Как пояснил ТАСС директор Института искусств и культуры ТГУ Дмитрий Галкин, сотрудничество позволит изучать и развивать новые, современные виды искусства, использующие передовые технологии. К примеру, создавать произведения искусства при помощи микробов, а также применять искусственный интеллект, нейросети для написания картин и стихов.

"Это, по сути, первый шаг в содержательном наполнении того решения, которое принял губернатор [Томской области Сергей Жвачкин] об открытии филиала Пушкинского музея [в Томске]. Это создание, по сути, новой модели учреждения культуры и университета, которая позволила бы наши массы молодежи и горожан вовлечь в культурную трансформацию, ведь, по сути, мы делаем доступными для населения все богатства [вуза] и проекты молодежи, в том числе молодежи интернациональной", - сказал ректор ТГУ Эдуард Галажинский.

О студенческой столице Сибири

Томск претендует на звание одного из крупнейших мировых центров по экспорту образования по одноименному нацпроекту, а также на звание экспортера технологий. Чтобы достичь этой цели, все шесть вузов города, а также академические институты интегрируются в единый Большой университет. В объединенных университетах Томска к 2030 году будут учиться 100 тыс. студентов, из которых до 40% будут иностранцами, а совокупный бюджет вузов достигнет 1,5-2 млрд долларов - больше, чем совокупный бюджет МГУ, НИУ ВШЭ и СПбГУ.