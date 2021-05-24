Баренбойм посвятит московский концерт памяти Башкирова

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Шестикратный лауреат премии "Грэмми", израильский дирижер и пианист Даниэль Баренбойм 26 мая выступит с сольным концертом в Большом зале Московской консерватории. Вечер будет посвящен памяти советского пианиста и педагога Дмитрия Башкирова, сообщил музыкант в понедельник на пресс-конференции в ТАСС.

Музыкантов объединяли дружеские и родственные связи: Баренбойм женат на дочери маэстро, пианистке Елене Башкировой.

"Я познакомился с Дмитрием Башкировым в 1955 году, мы подружились и несколько раз встречались в разных местах: в Москве, Ленинграде, в Израиле, Испании. Я восхищаюсь им не только как великолепным пианистом, но как великолепным педагогом, - отметил Баренбойм. - Что отличало его как уникального педагога - это то, что он учил своих учеников выстраивать особые отношения с музыкой: музыка должна пройти через голову, потом через сердце и только после этого через пальцы".

Также Баренбойм посвятит концерт Людвигу ван Бетховену, 250-летие которого отмечается музыкантами в сезоне 2020-2021. Прозвучат сонаты немецкого композитора.

Как говорит о себе сам маэстро Баренбойм, он на 90% русский: его дедушки и бабушки эмигрировали из России в Аргентину в начале XX века, супруга пианиста - русская. Первые гастроли Баренбойма в России (тогда - в Советском Союзе) состоялись в 1965 году. "С того момента я больше не выступал в России как пианист-солист, выступал только с оркестрами", - подчеркнул музыкант.

Как отметила президент фонда "Музыкальный Олимп", организатор концерта Ирина Никитина, привезти Баренбойма в Россию было непросто из-за плотного графика маэстро, сделать это удалось благодаря появлению окна в расписании концертов на фоне пандемии COVID-19. На следующий день после концерта пианист проведет в Московской консерватории мастер-класс, который будет также транслироваться онлайн на сайте учебного заведения.