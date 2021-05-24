В Екатеринбурге появилась мемориальная доска памяти поэта Бориса Рыжего

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 мая. /ТАСС/. Мемориальную доску уральскому поэту Борису Рыжему установили в Екатеринбурге к 20-летнему юбилею со дня его смерти. Ее разместили на здании редакции журнала "Урал", где поэт работал некоторое время, сообщил ТАСС драматург и главный редактор издания Олег Богаев.

"Доска размещена у лестницы на входе в редакцию. По этой лестнице за 60 лет существования журнала "Урал" поднимались и спускались многие и многие литераторы в надежде на признание, на публикацию. Авторов сотни тысяч, но после смерти в литературе остаются единицы, и Рыжий один из них. На бронзовой доске - буквы с текстом "Здесь работал и публиковался ПОЭТ Борис Рыжий", - рассказал он, подчеркнув, что ранее в Екатеринбурге не было не только памятника Рыжему, но и даже памятной доски.

Над макетом мемориальной доски работал заслуженный деятель искусств РФ Владимир Кравцев. Богаев отметил, что художник придумал емкое образное решение. "Доска как бы имеет слом, одновременно означающий слом судьбы поэта, шрам на его лице, и даже, особенно внимательные наблюдатели увидят, веревку. Еще более внимательные наблюдатели, отойдя на четыре шага назад, на ровной, казалось бы, поверхности доски могут разглядеть едва видный силуэт поэта", - пояснил собеседник агентства.

Он также рассказал, что необходимые средства были собраны благотворителями, инициативной группе удалось сделать это за месяц.

Борис Рыжий родился 8 сентября 1974 года в Челябинске, в возрасте 6 лет переехал в Свердловск (ныне - Екатеринбург). Лауреат литературных премий "Антибукер", "Северная Пальмира", участвовал в международном фестивале поэтов в Нидерландах. Поэт Евгений Рейн назвал его "самым талантливым поэтом своего поколения", его книги переведены на множество языков по всему миру. Покончил жизнь самоубийством в мае 2001 года.