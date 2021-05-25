Фильм "Подольские курсанты" получил приз на фестивале военного кино в Сан-Диего

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Российская военно-историческая драма "Подольские курсанты" студии "ВоенФильм" о малоизвестных страницах истории Битвы под Москвой удостоилась звания "Лучший международный фильм" на кинофестивале GI Film Festival в Сан-Диего. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе студии.

"Очень радостно и ответственно, что наш фильм отметили на ведущем американском кинофестивале военного кино. Особенно важно, что кинематограф сегодня остается одной из немногих отдушин, в непростых российско-американских отношениях", - отметил продюсер фильма, гендиректор студии Игорь Угольников, которого процитировали в пресс-службе.

Военно-историческая драма режиссера Вадима Шмелева вышла в российский прокат в ноябре 2020 года. Фильм раскрывает малоизвестные страницы обороны Москвы в годы Великой Отечественной войны, его фестивальное название - "The Final Stand". Картина стала первым российским проектом в программе кинофестиваля GI Film Festival.

Программа фестиваля традиционно включает картины, которые посвящены историям реальных ветеранов войн и военных конфликтов, их стойкости, героизме, гордости и чести. В этом году он проходил в онлайн-формате.

О фильме

Съемки фильма проходили в Подольске и Калужской области. Роли в картине исполняют Евгений Дятлов, Сергей Безруков, Сергей Бондарчук (младший), Дарья Урсуляк и др.

3,5 тыс. курсантов Подольских пехотного и артиллерийского училищ в 1941 году закрыли брешь на линии фронта и не допустили прорыва германских войск по Варшавскому шоссе через Подольск до подхода советских резервов. Память об этом подвиге сохранена в мемориалах, названиях улиц, литературе и живописи.