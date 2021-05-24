В Нижегородской области за год планируют отремонтировать 42 объекта культурного наследия

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 мая. /ТАСС/. Ремонт 42 объектов культурного наследия, находящихся в собственности региона, планируют провести в Нижегородской области в 2021 году, это на 11 объектов больше, чем годом ранее. Власти рассчитывают, что стимулом для владельцев зданий должны стать в том числе льготные условия аренды, сообщает в понедельник пресс-служба губернатора Глеба Никитина.

"В 2020 году выполнены работы на 31 объекте культурного наследия, находящемся в областной собственности. В нынешнем году работы запланированы еще на 42 объектах культурного наследия. Глеб Никитин подчеркнул, что нуждаются в приведении в порядок здания, собственниками которых являются физические и юридические лица", - сказано в сообщении.

По словам Никитина, стимулом должны стать в том числе максимально выгодные для собственника условия проведения работ на объекте, среди которых льготные условия аренды, продажи, компенсации произведенных затрат. "Последние полтора года у нас ведется масштабная работа по вовлечению в гражданский оборот неиспользуемых объектов культурного наследия, повышению их инвестиционной привлекательности", - приводит слова губернатора пресс-служба.

Никитин также напомнил, что Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Нижегородской области с прошлого года получает субсидию на реставрацию МКД, являющихся объектами культурного наследия.

"На данный момент уже разработана проектная документация на ремонт фасадов и кровли 11 многоквартирных домов, которые являются объектами культурного наследия. В нынешнем году эти работы планируется завершить. Я дал поручение разработать план мероприятий на пять лет по капитальному ремонту всех многоквартирных домов, являющихся ОКН", - добавил Никитин.

В планах у властей - принятие постановления об утверждении порядка предоставления субсидий за счет средств областного бюджета юридическим и физлицам на возмещение части затрат на сохранение ОКН, расположенных в границах исторических территорий Нижнего Новгорода.