Александринка представила проект "Стравинский. Весна" с участием музыкантов и роботов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая. /ТАСС/. Новая сцена Александринского театра представила в понедельник премьеру технологического проекта "Стравинский. Весна", где "Весна священная" Игоря Стравинского встретилась с современными инженерными решениями. Об этом сообщила пресс-служба Новой сцены.

"В концерте "Стравинский. Весна" частью единой мультимедийной композиции предстали живая музыка, промышленные роботы, лазеры, свет и саунд-дизайн. Для этого уникального концерта генеральный партнер проекта компания KUKA Russia предоставила два промышленных робота-манипулятора своего производства", - рассказали в пресс-службе.

Для этого концерта была избрана круговая рассадка зрителей, а в центре на пятачке сцены расположились 16 музыкантов и два промышленных робота в роли "рук", которые выполняли под музыку определенную партитуру движений. Световое решение разработала лауреат "Золотой маски"-2021 Татьяна Мишина.

Перед показом "Стравинский. Весна" прошла робототехническая конференция "Манипулируй то", где обсуждались проекты с использованием роботических машин.

"Весна священная", избранная для этого эксперимента, - балет Игоря Стравинского, премьера которого состоялась 29 мая 1913 года в театре Елисейских Полей в Париже и запомнилась современникам как грандиозный скандал. Публика освистала премьеру балета в хореографии Вацлава Нижинского и декорациях Николая Рериха. Сам этот новаторский проект опередил свое время. Спустя десятилетия "Весна священная" явилась одним из 27 музыкальных произведений, записанных на золотой пластинке "Вояджера" - первой фонограмме, отправленной за пределы солнечной системы для внеземных цивилизаций.