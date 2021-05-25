В Большом театре состоится вечер современной хореографии "Постскриптум/Postscript"

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Государственный академический Большой театр России (ГАБТ) на Новой сцене представит 25 и 26 мая вечер современной хореографии "Постскриптум/ Postscript" в исполнении ведущих солистов балетной труппы. Об этом сообщила ТАСС пресс-атташе театра Катерина Новикова.

"Большой театр совместно с компанией MuzArts представят на Новой сцене вечер современной хореографии "Постскриптум/ Postscript", который пройдет дважды - 25 и 26 мая", - сказала Новикова.

По ее словам, программу составили четыре названия. "Все они - работы известнейших хореографов, во многом определяющих "облик" современного балета. А исполнят их ведущие артисты Большого балета: Екатерина Крысанова, Ольга Смирнова (в трех номерах), Анастасия Сташкевич, Анастасия Денисова, Артемий Беляков, Вячеслав Лопатин, Денис Савин, Якопо Тисси, Артур Мкртчян", - перечислила пресс-атташе ГАБТ.

О программе

Она отметила, что вечер откроет российская премьера сочинения Mcgregor+Mugler. "Это сочетание хореографии Уэйна Макгрегора и костюмов "экстремального" кутюрье Тьерри Мюглера, музыка написана Холли Хёндоном и Нильсом Фрамом с участием искусственного интеллекта", - пояснила Новикова. "Премьера этого балета, поставленного специально для прима-балерины Большого Ольги Смирновой, прошла в 2019 году на сцене лондонского "Колизея", а вот в России он будет показан впервые", - отметила она.

Как анонсировала собеседница агентства, следующей в программе значится российская премьера балета Алексея Ратманского "Воспоминание о дорогом месте" на музыку одноименных пьес для скрипки и фортепиано Петра Чайковского.

"Затем зрителям будет представлен знаменитый "Фавн" Сиди Ларби Шеркауи, который уже покорил сцену Большого театра. Премьера российской постановки состоялась в 2018 году именно в Большом театре, в рамках гала-вечера "Пьеса для него", - напомнила Новикова.

Завершится вечер "Постскриптум/Postscript", по ее выражению, "ударным номером программы". "В соответствии с названием вечера, это будет также очень знаменитая пьеса Postscript, в свое время поставленная хореографами Соль Леон и Полом Лайтфутом для нидерландской труппы НДТ2. Сложная, изобретательная хореография балета полна неожиданных и остроумных находок, но каждая головоломная поддержка служит "инструментом" для демонстрации не только технической виртуозности танцовщиков, но и готовности их к безраздельному эмоциональному контакту", - заключила пресс-атташе ГАБТ.