В Москве презентуют аудиоспектакль-променад "Вахтангов. Путь к Турандот"

МОСКВА, 25 мая /ТАСС/. Государственный академический театр имени Евгения Вахтангова в рамках юбилейного сотого сезона проведет во вторник презентацию аудиоспектакля-променада "Вахтангов. Путь к Турандот". Об этом сообщила ТАСС пресс-атташе театра Елена Кузьмина.

"Театр имени Евгения Вахтангова, завершая сотый сезон, дарит зрителям свою самую необычную премьеру - аудиоспектакль-променад "Вахтангов. Путь к Турандот". Это спектакль-приношение, спектакль-поклон основателю нашего театра Евгению Богратионовичу Вахтангову в год 100-летия Вахтанговского театра, которое мы отметим 13 ноября 2021 года", - сказала Кузьмина. "Сегодня состоится презентация проекта, маршрут которого начнется на Театральной площади перед Большим театром", - добавила она.

Создатели проекта

По словам собеседницы агентства, "Путь к Турандот" проходит по знаковым местам в Москве, которые связаны с судьбой Евгения Вахтангова, - от Театральной площади до Арбата. "Голосами вахтанговских артистов заговорят сам Евгений Вахтангов, его учителя - Леопольд Сулержицкий, Константин Станиславский, Владимир Немирович-Данченко, а также супруга режиссера Надежда Вахтангова, а еще Михаил Чехов, Лидия Дейкун, Ольга Пыжова, Серафима Бирман, Софья Гиацинтова, Юрий Завадский, Борис Захава, Рубен Симонов, Цецилия Мансурова, Анатолий Луначарский, Максим Горький, Марина Цветаева и многие другие", - назвала героев аудиоспектакля пресс-атташе Вахтанговского театра.

"В записи приняли участие Василий Лановой, Людмила Максакова, Ирина Купченко, Мария Аронова, Юлия Рутберг, Евгений Князев, Сергей Маковецкий, Владимир Симонов, Алексей Гуськов, Евгений Карельских, Лидия Вележева, Анна Дубровская, Максим Суханов, Алексей Кузнецов, Игорь Карташев, Олег Форостенко, Рубен Симонов, Анатолий Меньщиков, Нина Нехлопоченко, Юрий Красков, Олег Макаров, Виктор Добронравов, Евгений Крегжде, Кирилл Рубцов, Сергей Епишев, Мария Волкова, Владимир Логвинов, Полина Чернышова, а также Геннадий Хазанов и Виктор Сухоруков", - перечислила Кузьмина.

Она выделила роль Евгения Вахтангова, которую исполнил артист Юрий Цокуров. "В роли Константина Станиславского - художественный руководитель нашего театра Римас Туминас, Владимира Немировича-Данченко озвучил директор театра Кирилл Крок", - уточнила пресс-атташе.

"Режиссером спектакля-променада "Вахтангов. Путь к Турандот" стал Владимир Бельдиян. Выпускник режиссерской мастерской Римаса Туминаса, он прежде поставил в Вахтанговском театре спектакли "Актерская гибель", "Стефан Цвейг. Новеллы" ("Незримая коллекция"), "В ожидании Годо", "Легенда о Хромоножке". Его первый короткометражный фильм "Гудение шмеля" завоевал девять премий зарубежных кинофестивалей. При этом спектакль-променад "Вахтангов. Путь к Турандот" станет новым опытом не только для его создателя Владимира Бельдияна, но и для Вахтанговского театра в целом", - убеждена пресс-атташе.

Своим мнением по этому поводу поделился и сам Бельдиян. "Вахтангов присутствует в нашем театре, он среди нас, я это ощущаю. Наш театр держится на очень прочном фундаменте - это любовь к отцу-основателю. Пусть словесно. Но слова материальны. Ни в одном театре так часто не повторяют имя своего основателя, как у нас", - заявил режиссер.

"Вместе с Бельдияном в создании спектакля-променада участвовали автор сценария Екатерина Жутаутайте, редакторы - помощник художественного руководителя театра по творческим вопросам Дмитрий Трубочкин и театровед Мария Чернова, консультант- научный сотрудник музея Вахтанговского театра Маргарита Литвин, звукорежиссер Руслан Кнушевицкий", - добавила пресс-атташе.

О маршруте променада

Она проинформировала, что экскурсия-погружение в последние два десятилетия жизни Евгения Богратионовича Вахтангова будет начинаться на Театральной площади. "Далее Камергерский переулок - Московский художественный театр (МХТ) и памятник его создателям К. С. Станиславскому и Вл. И. Немировичу-Данченко, затем Тверская площадь, где когда-то находилась Первая студия МХТ", - озвучила маршрут Кузьмина.

"Участники променада увидят Дом артистов, где жил Всеволод Мейерхольд, дом Михаила Чехова, дом Серафимы Бирман, здание студии "Габима", выйдут на Арбатскую площадь: здесь раньше стояла церковь Бориса и Глеба, в которой в 1905 году венчался Евгений Вахтангов. И дальше Арбат - Вахтанговский театр и памятник принцессе Турандот", - заключила пресс-атташе.

По ее подсчетам, пешая прогулка занимает около двух часов и заканчивается у памятника Евгению Вахтангову, установленному в сентябре 2020 года у здания театра, носящего его имя.