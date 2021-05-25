Картину Жан-Мишеля Баския продали на торгах в Гонконге за $30 млн

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 25 мая. /ТАСС/. Картина кисти американского художника-неоэкспрессиониста и создателя граффити Жан-Мишеля Баския (1960-1988) ушла с молотка в Гонконге за $30 млн. Об этом ТАСС сообщили во вторник организаторы состоявшихся накануне вечером торгов из аукционного дома Christie's.

"Лот был продан за 234 290 000 гонконгских долларов [$30,1 млн] и стал самым дорогим на аукционе", - отметили устроители. Они уточнили, что оценочная стоимость этого произведения составляла $18-22 млн. Имя покупателя не разглашается.

Речь идет о картине, выполненной в 1982 году и содержащей подпись "Без названия (Одноглазый и ксерокопированное лицо)". Она выполнена на полотне размером 182,9 на 121,9 см акриловыми, масляными и аэрозольными красками с элементом коллажа.

Последний раз эта работа уходила на торгах в Лондоне в 2017 году за $14,5 млн. В 1987 году (еще при жизни автора) она продавалась за $23,1 тыс.

В мае 2017 году другая картина Баския, не имеющая названия, ушла с молотка в Нью-Йорке за рекордную для этого художника цену - $110,5 млн.