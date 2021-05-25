Праздничный гала-концерт конкурса "Песни Победы" пройдет 29 мая в парке "Патриот"

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Национальный фонд поддержки правообладателей (НФПП) проведет 29 мая в парке "Патриот" праздничный гала-концерт музыкального конкурса "Песни Победы". Об этом сообщила во вторник пресс-служба НФПП.

"Праздничный гала-концерт музыкального конкурса "Песни Победы", организованного Национальным фондом поддержки правообладателей, состоится 29 мая 2021 года на площадке "Партизанская деревня" в парке "Патриот". Зрители увидят выступления лучших исполнителей - участников проекта, а в завершение концерта будут названы имена победителей", - рассказали в пресс-службе.

Заявки на конкурс прислали более 500 солистов и коллективов из России, Белоруссии и Киргизии, 30 из них по итогам прослушиваний пригласили в Москву - их отобрало жюри, в которое вошли в том числе музыкант Владимир Пресняков-старший и певица Любовь Казарновская. Приглашенные участники приняли участие в серии из восьми полуфинальных концертов, онлайн-трансляции которых на портале Культура.рф, сайте конкурса и в соцсети "Одноклассники" посмотрели более миллиона человек.

"Программа финала составлена таким образом, что в ходе концерта прозвучат и песни, которые у всех на слуху, - "Валенки", "Есть на Волге утес", "Темная ночь", - и малоизвестные, но прекрасные старые композиции в новом звучании, и написанные в наше время авторские произведения. Музыкальное сопровождение обеспечит симфонический оркестр "Сити" под управлением художественного руководителя и дирижера Владимира Яцкевича. Ведущими концерта выступят журналист, джазовый обозреватель Михаил Митропольский и артист театра и кино Максим Линников", - говорится в сообщении.

По итогам финального концерта жюри определит имена победителей в четырех основных номинациях: "Профессионалы", "Любители", "Авторская песня", "Хоры и ансамбли". Также будет объявлен победитель в номинации "Приз зрительских симпатий" по итогам голосования на сайте проекта, которое шло несколько месяцев и завершилось 8 мая. Призовой фонд конкурса - 1 млн рублей.

Партнерами конкурса стали Евразийская конфедерация обществ правообладателей, газета "Культура", журнал "Прямая речь", радио "Орфей", информационный портал "Культуромания", информационные агентства InterMedia и "Музыкальный Клондайк", социальная сеть "Одноклассники", продюсерская компания "Русское кино", компании "Арт-центр плюс", Kawai и Amelia Wine, Первое музыкальное издательство и фирма "Мелодия".