"Союзмультфильм" отметит 85-летие джазовым концертом в зале "Зарядье" 10 июня

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Певицы Мариам Мерабова, Анна Бутурлина, Светлана Жаворонкова и другие выступят на джазовом концерте к 85-летию "Союзмультфильма", который состоится в концертном зале "Зарядье" 10 июня. Об этом сообщает пресс-служба студии во вторник.

"Мы готовим по-настоящему красивое и торжественное событие, которое позволит не только вспомнить любимые картины и героев. Оригинальное джазовое исполнение даст возможность нового взгляда на классику отечественной анимации. Благодаря гармоничному сочетанию кадров из легендарных мультфильмов и живой музыки концерт в зале "Зарядье" станет мероприятием, которое принесет множество запоминающихся эмоций как взрослым, так и юным зрителям", - сказала председатель правления студии Юлиана Слащева, чьи слова привели в пресс-службе.

Фрагменты из мультфильмов "Винни Пух", "Ну, погоди!", "Бременские музыканты", "Чебурашка" и других будут транслироваться на большом экране в ходе концерта. Перед зрителями в этот вечер выступят джазовые музыканты в сопровождении оркестра "Фонограф-Симфо-Джаз" под управлением народного артиста России Сергея Жилина.

Концерт состоится при поддержке Минкультуры. По словам министра культуры Ольги Любимовой, слова которой приводятся в сообщении, картины золотой коллекции "Союзмультфильма" и их музыкальные темы стали неотъемлемой частью культурного наследия России. "Невероятно добрые, глубокие, наполненные мудростью, эти сюжеты и в наши дни не теряют своей актуальности. И спустя 85 лет после своего основания киностудия продолжает традиции классической анимации", - добавила Любимова.

Прямая трансляция концерта и запись будут доступны жителям всей России на платформе мультимедийного сервиса Okko.