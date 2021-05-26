Филармония Петербурга откроет фестиваль "Музыкальная коллекция" в честь своего 100-летия

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 мая. /ТАСС/. Филармония имени Дмитрия Шостаковича открывает в среду XV Международный фестиваль "Музыкальная коллекция", который продлится до 30 июня при участии мировых звезд классической музыки. Апофеозом праздника станет концерт с повторением программы, которой 100 лет назад открылась эта старейшая концертная организация России, сообщила пресс-служба филармонии.

"Среди значительных событий фестиваля - концерт 12 июня, воспроизводящий программу первого концерта Петроградской филармонии 12 июня 1921 года. Он целиком состоял из произведений Петра Чайковского", - рассказали в пресс-службе. Фестиваль посвящен 100-летию Петербургской филармонии, под знаком которого проходят нынешний и следующий концертные сезоны.

Вместе с хозяевами фестиваля - заслуженным коллективом России академическим филармоническим оркестром и Академическим оркестром филармонии - здесь выступят Государственный академический симфонический оркестр имени Евгения Светланова, оркестр и хор Михайловского театра, Московский джазовый оркестр.

После продолжительной паузы, связанной с пандемией, филармония вновь примет в своих стенах выдающихся зарубежных музыкантов, среди которых - дирижеры Шарль Дютуа из Швейцарии и Элиаху Инбал (Израиль), австрийский пианист Рудольф Бухбиндер, его коллеги Барри Дуглас из Великобритании и Симон Трпчески из Македонии, скрипачи Джошуа Белл (США) и Саяка Седзи из Японии.

В числе репертуарных редкостей на афише фестиваля - оркестровая пьеса "Фальстаф" Эдуарда Элгара, Четыре пьесы для оркестра Джачинто Шельси, песня для хора с оркестром "Навстречу неизвестным краям" Ральфа Воан-Уильямса.

Особый концерт будет дан 22 июня, в 80-ю годовщину начала Великой Отечественной войны. Седьмая (Ленинградская) симфония Дмитрия Шостаковича прозвучит в этот вечер в исполнении Академического филармонического оркестра, который в августе 1942 года в условиях жестокой фашистской осады ошеломил врага блокадной премьерой этого грандиозного сочинения, посвященного стойкости защитников города.