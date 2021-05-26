Пост директора Лувра впервые займет женщина

ПАРИЖ, 26 мая. /ТАСС/. Президент парижского музея Орсэ и музея Оранжери Лоранс де Кар станет новым директором Лувра. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в среду на сайте министерства культуры Франции.

Лоранс де Кар - первая женщина, которая займет данный пост.

"Президент Республики [Эмманюэль Макрон] по предложению министра культуры республики Розлин Башло назначает Лоранс де Кар на должность президента-директора музея Лувр", - говорится в сообщении. Уточняется, что Лоранс де Кар приступит к исполнению обязанностей 1 сентября.

На должность также претендовали нынешний директор музея Жан-Люк Мартинез и глава парижского Музея Пикассо Лоран Ле Бон.

Будущий директор Лувра - специалист по искусству XIX - начала XX вв., начала карьеру в музее Орсэ в качестве куратора живописи. В 2014 году она была назначена директором музея Оранжери, а в 2017 году - музея Орсэ.

Как отмечает France Inter, среди задач, которые предстоит решить новому руководителю Лувра, стоит повышение его посещаемости. За последний год на фоне пандемии посещаемость Лувра снизилась на 72%. В январе музей сообщил, что в 2020 году Лувр посетили 2,7 млн человек, в 2019 этот показатель равнялся 9,6 млн, а в 2018 музей установил рекорд, приняв 10,2 млн человек, что на 25% больше показателя 2017 года.