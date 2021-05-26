"Мелодия" выпустила диск с произведениями Рахманинова в исполнении пианиста Саямова

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Звукозаписывающая фирма "Мелодия" выпустила цифровой альбом с записями Первой фортепианной сонаты (1907) и "Вариаций на тему Корелли" Сергея Рахманинова, которые звучат в исполнении пианиста Даниила Саямова. Об этом в среду сообщила пресс-служба "Мелодии".

"Мелодия" впервые выпускает диск пианиста Даниила Саямова, представителя фортепианной школы Веры Горностаевой. В его исполнении звучит музыка Сергея Рахманинова: обойденная вниманием большинства пианистов Первая фортепианная соната (1907) и "Вариации на тему Корелли" (1931) - последнее сольное сочинение композитора", - рассказали в пресс-службе.

Даниил Саямов - выпускник Московской консерватории, после победы в Международном юношеском конкурсе имени Рахманинова в 2000 году его пригласила в свой класс профессор Вера Горностаева. По окончании аспирантуры в Москве Даниил Саямов выиграл стипендию на стажировку в Королевском музыкальном колледже Лондона.

"По оценкам музыкальных критиков, игра Саямова - яркая, захватывающая, магически воздействующая на слушателей. В ней всегда слышна уникальная исполнительская концепция, мощный заряд внутренней энергии, удивительная способность погружать публику в свой неповторимый музыкальный мир", - говорится в сообщении.

Цифровое издание доступно на всех цифровых площадках: Apple Music, Яндекс.Музыка, YouTube, Deezer, Spotify.