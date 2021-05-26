Гран-при Международного фестиваля кино в Ульяновске получил Александр Филиппенко

ТАСС, 26 мая. Народный артист России Александр Филиппенко получил гран-при "Честь и достоинство" за преданное служение киноискусству на ХII Международном фестивале кино- и телепрограмм для семейного просмотра имени Валентины Леонтьевой "От всей души" в Ульяновске, сообщается в среду в группе "ВКонтакте" Министерства искусства и культурной политики Ульяновской области.

"Гран-при "Честь и достоинство" за преданное служение киноискусству был вручен народному артисту Российской Федерации Александру Филиппенко", - говорится в сообщении.

Фестиваль традиционно включает показы фильмов, спектакли, выставки, творческие встречи с режиссерами и актерами. Ежегодно в конкурсную и внеконкурсную программу кинофестиваля поступает около 300 фильмов со всего мира, экспертная комиссия отбирает картины в конкурсную программу, затем их оценивает профессиональное жюри российских и зарубежных кинематографистов. В этом году в рамках кинофестиваля пройдет демонстрация 50 фильмов конкурсной и внеконкурсной программ на лучших киноплощадках региона. Также запланированы кинолекции, а нововведением 2021 года станут обучающие выступления экспертов Поволжского питчинга дебютантов, который пройдет в рамках Всероссийского молодежного форума части деловой программы кинофестиваля.

XII Международный фестиваль кино- и телепрограмм для семейного просмотра имени Валентины Леонтьевой начался в регионе 25 мая, он продлится до 29 мая. Фестиваль открывает лучшие российские и зарубежные фильмы для семейного просмотра, развитие кинематографии и обмен опытом между специалистами.