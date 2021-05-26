Два филиала "Ясной Поляны" откроют в Тульской области к юбилею музея-заповедника

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Музей-заповедник Л. Н. Толстого "Ясная Поляна", расположенный в Тульской области, в 2021 году откроет два филиала - в Туле и бывшем уездном городе Крапивна. Об этом рассказала в среду директор музея-заповедника Екатерина Толстая на пресс-конференции в Москве, посвященной подготовке к празднованию 100-летия создания музея.

"Ясная Поляна" в этом году откроет два новых музея. Филиал в Туле на улице Металлистов, 25 будет рассказывать о Туле времен Льва Николаевича Толстого, будут выставлены также мемориальные предметы, которые не находятся в основной экспозиции в "Ясной Поляне". И второе музейное пространство, которое откроется в год 100-летия "Ясной Поляны", это музей земского самоуправления в маленьком уездном городке Крапивна", - сказала Толстая.

Как сообщалось, создание филиалов музея-заповедника "Ясная Поляна" началось в 2019 году в рамках подготовки к празднованию 500-летия Тульского кремля. Для этих целей реставрационные работы были проведены в старинных особняках на территории Музейного квартала на улице Металлистов и в бывшем уездном городе, а ныне селе Крапивна Щекинского района. Официальное открытие филиалов изначально планировалось на 2020 год, но в том числе из-за ограничений в связи с пандемией коронавируса оно не состоялось.

Ясная Поляна - усадьба в Щекинском районе Тульской области, где 9 сентября 1828 года родился Лев Толстой. Леса, парки, сады в усадьбе выдающегося писателя вместе с другими мемориальными объектами перешли под охрану государства в 1921 году, 10 июня было подписано постановление ВЦИК, согласно которому Ясную Поляну объявили национальной собственностью РСФСР. В 1986 году яснополянский музей получил статус Государственного мемориального и природного заповедника, в 1993 году - статус объекта культуры особо важного значения.

Толстой Лев Николаевич (1828 -1910) - великий русский писатель, автор автобиографической трилогии "Детство", "Отрочество", "Юность", повести "Казаки", эпопеи "Война и мир", романов "Анна Каренина", "Воскресение", драмы "Живой труп" и многих других произведений, ставших классикой отечественной и мировой литературы.