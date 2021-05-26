Миниатюрные работы великих русских художников покажут на выставке в Еврейском музее

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Выставка "Маленькое" искусство" откроется в Еврейском музее и центре толерантности в Москве 27 мая. В экспозиции представлены более 130 значимых работ таких художников, как Исаак Левитан, Василий Поленов, Валентин Серов, Илья Репин, Михаил Врубель, сообщает в среду пресс-служба банка ВТБ, который является генеральным спонсором выставки.

"27 мая в Еврейском музее и центре толерантности открывается выставка "Маленькое" искусство". Для посетителей экспозиция будет доступна до 5 сентября 2021 года. На ней представлены более 130 небольших, но весьма значимых работ художников, в числе которых Исаак Левитан, Василий Поленов, Валентин Серов, Илья Репин, Михаил Врубель", - говорится в сообщении.

Как рассказали в пресс-службе, в экспозицию также войдут рисунки Льва Бакста, акварели Константина Сомова, графика Казимира Малевича, Михаила Ларионова, Николая Суетина, Ильи Чашника и других авторов авангардных движений 1910-1920-х годов, работы Александра Шевченко, Павла Басманова и Антонины Софроновой, а также лагерные миниатюры Михаила Соколова, которые по размеру сопоставимы со спичечным коробком.

"Для нас принципиально важно, чтобы во всех наших проектах обязательно присутствовал образовательный элемент, и каждый раз мы стремимся найти для этого подходящую форму, необычную, где-то даже экспериментальную. Выставка "Маленькое" искусство" посвящена исследованию малой формы в наследии великих художников. Мы хотим подробно рассказать нашим посетителям, какую они играют роль. Без этих малых форм не могло бы возникнуть то великое, чем мы восхищаемся в творчестве Левитана, Поленова, Гончаровой, Малевича и других художников, чьи работы присутствуют на выставке", - рассказал генеральный директор Еврейского музея и центра толерантности Александр Борода, его слова приводит пресс-служба ВТБ.

Специальные возможности выставки

Специально для выставки разработана отдельная образовательная программа, в которую войдет также и очередная серия "Культурного гида" от банка ВТБ. Кроме того, разработана программа для инвалидов. Для слабовидящих и незрячих посетителей будут представлены тактильные модели, а также записан аудиогид с тифлокомментариями для самостоятельного посещения выставки. Слабослышащие посетители смогут воспользоваться видеоэкскурсией на русском жестовом языке, которая также создана при поддержке банка. Кроме того, в рамках выставки музей подготовит экскурсии для посетителей с особенностями интеллектуального развития.

"В рамках программы "Культурная страна" банк ВТБ поддерживает выставочную деятельность Еврейского музея уже много лет, и за это время были реализованы интересные, нестандартные проекты, главный критерий которых - содержательность и насыщенность фактами, поэтому они одинаково интересны как для специалистов, так и для менее осведомленных в вопросах искусства и истории людей. "Маленькое" искусство" - тоже такой проект. Здесь демонстрируется уникальная способность многих художников - вместить в небольшой формат огромные человеческие переживания", - отметил вице-президент банка ВТБ Александр Ерофеев.