Мариинский театр открывает фестиваль "Звезды белых ночей"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 мая. /Корр. ТАСС Олег Сердобольский/. XXIX Международный фестиваль "Звезды белых ночей" открывается в четверг на трех площадках Мариинского театра - на исторической сцене, в Мариинском-2 и в Концертном зале. На афише первого дня - балет "Лебединое озеро", опера "Манон Леско" и сольный вечер французского пианиста Пьера-Лорана Эмара.

Смотр продлится до 18 июля, художественным руководителем выступает народный артист России Валерий Гергиев.

"Наш фестиваль родился в 1993 году и вот он идет к своему 30-летию. Я думаю, что это главное событие года каждого нашего сезона в Санкт-Петербурге. В отличие от прошлого года, когда фестиваль по понятной причине прошел не так широко, как хотелось бы, сейчас мы подготовили гораздо более основательную, полную и разнообразную программу. Мы ее обязательно реализуем", - сказал ТАСС Валерий Гергиев.

В числе крупных фестивальных событий он назвал четыре премьеры, которые прозвучат на русском, немецком и французском языках. В их числе редко исполняемая опера Петра Чайковского "Орлеанская дева", "Тангейзер" Рихарда Вагнера, "Лакме" Лео Делиба. Четвертую премьеру составят три одноактных произведения Игоря Стравинского 20-х годов прошлого века. Это "Байка" - "веселое представление с пением и музыкой", опера Мавра" и балет "Поцелуй феи". Каждое произведение репетирует несколько составов исполнителей, в том числе и много молодых артистов. Сам маэстро встанет за дирижерский пульт в пятницу на премьере "Орлеанской девы".

На фестивале выступят Анна Нетребко ("Тоска"), Ильдар Абдразаков ("Аттила), Пласидо Доминго ("Симон Бокканегра), Диана Вишнева (Кармен-сюита. Юноша и смерть. Симфония до мажор). По просьбе художественного руководителя австрийский пианист Рудольф Бухбиндер повторит на фестивале серию вечеров, в течение которых в его исполнении прозвучат все 32 фортепианных сонаты Людвига ван Бетховена.

В программу фестиваля по традиции войдут выпускные спектакли воспитанников Академии русского балета имени Агриппины Вагановой. Лучших из них Мариинский театр пригласит в свою балетную труппу.

"Звезды белых ночей"

"Звезды белых ночей" - самый масштабный и продолжительный фестиваль искусств Петербурга, на который приезжают туристы из многих стран и любители оперы и балета из российских городов.