В Петербурге в 22-й раз пройдет Международный театральный фестиваль "Радуга"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 мая. /ТАСС/. Международный театральный фестиваль "Радуга" в 22-й раз откроется в четверг в ТЮЗе имени Александра Брянцева. Ежегодно он проходил в период белых ночей, а на этот раз его начало совпало с Днем города.

На открытии будет показан театрализованный концерт "Эмир Кустурица & The No Smoking Orchestra", который состоится на Большой сцене ТЮЗа, а также спектакль Сергея Женовача по повести Даниила Хармса "Старуха" (театр "Студия театрального искусства") на сцене МДТ.

"У Эмира есть свой замечательный театральный фестиваль, который продолжает близкую нам молодежную тему. И сам его коллектив - это тоже своего рода театр, дарящий зрителям яркое сценическое зрелище. Мы откроем на фестивале многогранность мира Кустурицы и его любовь к театру", - рассказала журналистам руководитель фестивального проекта, директор ТЮЗа имени Брянцева Светлана Лаврецова. Она также пообещала встречи со знаменитыми мастерами и знакомство с новыми театральными именами.

В фестивале участвуют театры из Абхазии, Греции, Литвы, Сербии. Россия представлена театрами из Москвы, Перми, Новосибирска, Барнаула, Екатеринбурга. Фестивальные спектакли можно будет посмотреть в интернет-сетях.

Фестиваль ведет свою историю с февраля 2000 года и является одним из самых престижных театральных форумов России. Его концепция - современная драматургия и режиссерская интерпретация классики в рамках театра для молодежной аудитории. В 2016 году проект "Радуга" был награжден премией правительства Российской Федерации в области культуры.